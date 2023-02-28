شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم ملتقى توظيفى يوفر 1508 فرص عمل لذوى الهمم الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، الخميس المقبل الموافق 2 مارس 2023، ملتقى توظيف بأحد فنادق مصر الجديدة؛ لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، وذلك تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم.

ويوفر الملتقى 1503 فرصة عمل لمختلف المؤهلات الدراسية لذوي الهمم في 74 شركة قطاع خاص في مجالات: السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان - خدمات مالية وتجارية.

وتتوافر الوظائف الخالية بمهن (محاسب – إدارى – مدرسين جميع التخصصات – عامل عادى - عامل إنتاج - عامل تعبئة وتغليف – مشرف – عامل مغسلة – عامل غرف – عامل تجهيز – عامل مخزن – عامل تجميع - خدمة عملاء – مندوب مبيعات – مندوب مراسلات – أفراد امن - عامل سوتيش – عامل مكواه – سائقين – بائعين – عامل بوفيه - عامل تشطيب – ترزى – مقص دار – تفصيل – مدخل بيانات – سباك – كهربائى - فنى سكريت - فنى تبريد وتكييف – نقاشين – مندوب متابعة عمليات الشراء – فنى صيانة – عامل خدمات وعامل نظافة – مساعد عمليات – مترجمين عربى وانجليزى – مراقب - أمين صندوق).

وسيتم استقبال الراغبين في العمل يوم الخميس المقبل الموافق 2/ 3/ 2023، بالفندق من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءاً، وعلى من يرغب في الحضور تسجيل بياناته عبر الرابط التالي: https://forms.gle/jwKceenKs2cfuyLo6

جدير بالذكر أن مديريات ومكاتب وزارة القوى العاملة المختصة في المحافظات، انتهت من حصر 48% من إجمالي عدد المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا خلال الأسابيع الستة الماضية، راصدةً مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5% لذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت "الوزارة"، أن عدد المنشآت التي تم حصرها بلغت 11237 منشأة، يعمل بها مليوناً 801 ألفاً 237 عاملا، وذلك من إجمالي منشآت يبلغ عددها 23 الفاً و654 منشأة، من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية، موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الان يبلغ 89 ألفاً 135 عامل، وأن المُعين منهم فقط 53 ألفاً و818 عاملا والمتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 35 الفاً و317 عاملا.