شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: مصر تستورد 200 ألف سيارة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تعطي حوافز لصناعة السيارات.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء برابطة رجال الأعمال القطريين فى الدوحة، أن مصر تستورد 550 مليون إطار سيارات سنويا، كما تستورد 200 الف سيارة سنويا.

وأوضح أن تمويل السفن والصناعات المتكاملة من القطاعات الهامة لقناة السويس.