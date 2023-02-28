شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ إعلان جداول امتحان فبراير للصفين الأول والثانى للثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المدارس إعلان جداول امتحانات شهر فبراير للصفين الأول والثانى الثانوى، على أن تبدأ الامتحانات بداية مارس المقبل فيما درسه الطالب منذ بداية الفصل الدراسي الثانى وحتى نهاية شهر فبراير، مع استبعاد الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تعميم مواصفات امتحانات شهرى فبراير ومارس على المديريات التعليمية فى المواد الدراسية المختلفة، من أجل التزام المدارس بها، مؤكدة أن بعض الأسئلة تكون اختيار من متعدد لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي وبعضها اختيار من متعدد ومقالى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية.

وحددت الوزارة، مواعيد إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير، موضحة أنه يعقد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس فى منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لعودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، مشددًا على العمل على جذب الطلاب إلى المدرسة مع الإلتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة؛ لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب.