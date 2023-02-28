شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نصف طن مقطعات لحوم منتهية الصلاحية فى حملة بيطرية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 82 من إصدار: "الزراعة في كل مصر"، الذى يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 21 وحتى 27 فبراير الجاري.

أوضح العدد جهود مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، التى شنت حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط نصف طن من مقطعات اللحوم منتهيه الصلاحية، كما تم تنفيذ ندوه ارشادية حول دور الطبيب البيطري في المجازر للحصول علي منتج حيواني خالي من الامراض، كما تم تنفيذ قافلة مسح تناسلي بمزرعة مركز التنمية التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لإدارة المرج البيطرية، كما شنت ايضا مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 287 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 19 ألف 712 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن، كما تم عقد 20 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار.

وخلال هذا الأسبوع واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على زراعات القمح، كما تم عقد اجتماع مع جهاز الإرشاد الزراعي بالمديرية وجهاز المكافحة للتنبيه على ضرورة تكثيف المرور الدوري على زراعات القمح بنواحي المحافظة للفحص المستمر على الأصداء والتنبيه على جميع الجمعيات الزراعية بوجود المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة، كما أعلنت استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية المرور على زراعات القمح بنواحي سرس الليان وشبرا بلوله ، كما أعلنت المديرية استمرار حملاتها للتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة (17) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كما تم المرور على 70 مركز تجميع آلبان.

كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، حيث تفقد المحاصيل الشتوية وخاصة القمح وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي مراكز المحافظة ومراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة، كما أطلقت مديرية الطب البيطري قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان ناحية قرية الحلايفة في مدينة القرين و توابعها ، لدعم المربيين بالمنطقة، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 252 ألف و926 جرعة تحصين ضد امراض التهاب الجلد العقدي وجدري الاغنام، فضلا عن تنظيم 92 ندوة ارشادية و796 لقاء إرشادي، كذلك اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركز كفر الدوار.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بنطاق المحافظة للاطمئنان على سير العمل، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وبأسعار تنافسية لخدمة المزارع، فضلا عن تسويق المحاصيل الزراعية، لتحقيق أكبر فائدة للمزارع والقضاء على الوسطاء، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد اجتماع مع اللجنة المشكلة لحصر وتدقيق المساحات المنزرعة بالقمح بنطاق المحافظة، كما تم عقد مدرسة حقلية، ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كما واصلت متابعة زراعات القمح و البنجر.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية، حيث تم استعراض أهم المستجدات المتعلقة بأنشطة القطاع الزراعي وعلى رأسها ملف الزراعات التعاقدية، كما واصلت المرور على الزراعات الشتوية القائمة، وخاصة القمح، فضلا عن الجمعيات والإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما تم المرور على زراعات البطاطس المقامة على الري بالتنقيط أحد نظم الري الحديث، كما ضخ كميات من اللحوم البلدية للبيع للمواطنين باسعار مخفضة كما نظمت مديرية الطب البيطري، قافلة طبية بيطرية شاملة بناحية قرية السعيدية بمركز كفر سعد، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية مجانا، كما تفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، الجمعيات التعاونية بمركز الفتح، لمتابعة خطة سير العمل بها والوقوف على اهم المشكلات التي تواجه العاملين بها والعمل على حلها، فضلا عن متابعة عمليات صرف الأسمدة للمزارعين.

وواصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء متابعة الزراعات، وحملة مكافحة القوارض، كما تم توفير السلع والمنتجات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تم البدء في إعداد الصوب لزراعة الخضر، وتشكيل لجنة لتدقيق مساحات القمح والزراعات الشتوية ومطابقة الكشوف بالواقع، كما واصلت المديرية متابعة حالة محصول القمح بمدينتي الطور ورأس سدر والزراعات المختلفة، كما اعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الاقصر، الانتهاء من تحصين 39 الف و 600 رأس من الابقار والأغنام والماعز ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما أطلقت قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان بقرية الحبيل بمركز البياضية جنوب مدينة الأقصر، لدعم المربيين بالمنطقة.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة اسوان، حملة مكبرة للتفتيش على محلات وثلاجات اللحوم، والاسماك داخل نطاق محافظه اسوان على مركز ادفو اسفرت عن ضبط 67.500 كجم لحوم ودواجن منتهية الصلاحية غير صالحه للاستهلاك الأدمي ولحوم مجهولة المصدر.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.