مجلس جامعة القاهرة: افتتاح المعهد القومى للأورام الجديد 500500 قريبا

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القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمة والبحثية والخدمية بالجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور محمد الخشت بنجاح أعمال الكنترول وسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول ودقتها، وعدم رصد أية شكاوى من قبل الطلاب أثناء الامتحانات او مع إعلان النتائج.

واستعرض مجلس الجامعة الأعمال الجارية على قدم وساق لافتتاح المعهد القومي للأورام الجديد 500500 قريبًا، كما تابع اعمال توريد الفرش والتجهيزات الطبية وغير الطبية للمعهد، واتمام مرافق الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الأعمال اللازمة لتشغيل المستشفى.

واعتمد المجلس تطوير اللوائح الحاكمة للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص كما اعتمد إقامة مركز للبلازما تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما وافق مجلس الجامعة، على دعم مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات وتحويله من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة خدمية لا تهدف إلى الربح وتتبع إدارة الجامعة مباشرة، وتحويل وحدة المطبعة الخاصة بكلية الهندسة من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة خدمية غير هادفة للربح لقيامها بدور حيوي وهام في العملية التعليمية والإدارية بالكلية.

كما وافق المجلس على تقديم منحه بنسبة 20% لدعم العاملين بوزارة المالية من الدارسين المسجلين بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية إسهامًا من الجامعة لزيادة ورفع كفاءة الكوادر المتميزة من السادة العاملين بوزارة المالية وبما يعود بالنفع على الأداء الحكومي بالدولة

واعتمد مجلس جامعة القاهرة الميزانية التقديرية لمكافآت النشر العلمي الدولي عن عام 2021 بمبلغ 59.170.00 جنيه.

ووجه رئيس الجامعة خلال المجلس، بضرورة مراعاة مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بما لا يتعارض مع مصلحة الطلاب في التجنيد والإجازات الرسمية والأعياد وقانون تنظيم الجامعات، كما وجه الدكتور محمد الخشت بضرورة اختيار من ينوب عن الطلاب المعاقين للكتابة أثناء الامتحانات بشرط أن يكون مؤهلًا، مشددا على ذلك.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، على استحداث عدة برامج دراسية فى إطار حرصها على تطوير نظم الدراسة بكلياتها، بالإضافة إلى تعديل عدد من اللوائح الدراسية بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا.

ووافق مجلس الجامعة على استحداث برنامج بكالوريوس عن "علوم تكنولوجيا النانو" كبرنامج مشترك بين كلية العلوم وكلية النانو تكنولوجي وبرنامج "كيمياء حيوية ميكرو بيولوجي" بكلية العلوم، وبرنامج "تربية النبات وتكنولوجيا التقاوي" بكلية الزراعة، بالإضافة إلى التوصيف المقترح لإنشاء دبلوم مهني بعنوان "المساحة الجوية والخرائط الرقمية" بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بمركز التعليم المدمج.

كما وافق مجلس الجامعة، على تعديل اللائحة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية للطفولة المبكرة، والتعديلات المقترحة لبعض مواد لائحة الدراسات العليا بإضافة مقرر التفكير النقدي بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، والسماح بتطبيق نظام التعليم المدمج بكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، وتعديل مُسمى برنامج "سلامة وجودة تصنيع الأغذية" إلى برنامج "سلامة الغذاء" لمرحلة البكالوريوس بكلية الزراعة.