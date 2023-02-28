شكرا لقرائتكم خبر عن مركز معلومات المناخ: ارتفاع كبير بحرارة النهار من اليوم حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع كبير في حرارة النهار أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس مع دفءأكثر ليلاً مع نشاط للرياح الخميس ثم انخفاض تدريجي الجمعة .

وحول أهم التوصيات للمزارعين ينصح بالآتى:

1- ممنوع ري القمح الخميس فى كل المناطق و يفضل الري اليوم الثلاثاء مع اضافة 10 - 15 ك سلفات بوتاسيوم .

2- متوقع ان يحدث تزهير مكثف لمعظم اشجار الفاكهة خاصة المانجو و الزيتون و الموالح وباقي المتساقطات ومهم جدا تكثيف إضافة الفسفور بالتبادل مع البوتاسيوم فوسفيت بالمعدلات المعروفة "4 لتر فسفوريك ( 3 ك ماب ) - 3 ك بوتاسيوم فوسفيت - 2 ك فولفيك اسيد " مع الري مرة على الاقل اسبوعياً .

3- يمكن زراعة محاصيل العروة الصيفية المبكرة “شتل الخضر - الذرة المبكر “.

4- الكمون واليانسون والكراوية والشمر والحمص والحلبة، مهم جدا الدعم بمركبات البوتاسيوم لسرعة امتلاء الحبوب "سلفات بوتاسيوم ارضي او نترات وسترات بوتاسيوم رشاً ".