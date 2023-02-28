شكرا لقرائتكم خبر عن مركز معلومات المناخ: ارتفاع كبير بحرارة النهار من اليوم حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر
وحول أهم التوصيات للمزارعين ينصح بالآتى:
1- ممنوع ري القمح الخميس فى كل المناطق و يفضل الري اليوم الثلاثاء مع اضافة 10 - 15 ك سلفات بوتاسيوم .
2- متوقع ان يحدث تزهير مكثف لمعظم اشجار الفاكهة خاصة المانجو و الزيتون و الموالح وباقي المتساقطات ومهم جدا تكثيف إضافة الفسفور بالتبادل مع البوتاسيوم فوسفيت بالمعدلات المعروفة "4 لتر فسفوريك ( 3 ك ماب ) - 3 ك بوتاسيوم فوسفيت - 2 ك فولفيك اسيد " مع الري مرة على الاقل اسبوعياً .
3- يمكن زراعة محاصيل العروة الصيفية المبكرة “شتل الخضر - الذرة المبكر “.
4- الكمون واليانسون والكراوية والشمر والحمص والحلبة، مهم جدا الدعم بمركبات البوتاسيوم لسرعة امتلاء الحبوب "سلفات بوتاسيوم ارضي او نترات وسترات بوتاسيوم رشاً ".