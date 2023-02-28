شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى بعد قليل ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاء بعد قليل، مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

واستقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، صباح أمس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها معالى الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر وزير الداخلية، لمدبولي والوفد المرافق له، بمقر الديوان الأميري.