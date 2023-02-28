شكرا لقرائتكم خبر عن ‫4 معلومات لا تعرفها عن نمر سيناء المنقرض منذ 1995.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النمر هو ثالث أفراد فصيلة السنور الكبيرة، لونه أصفر شاحب مشرب بحمرة يميل إلى البياض فى الأجزاء السفلية من جسمه، عليه بقع سوداء نونية الشكل وهو حيوان ليلى بطبيعته، ماكر وقدرته العظيمة على تسلق الأشجار تفيده في اقتناص الطيور والقردة، وهو مُغرم بأكل لحوم الكلاب ولعق الدماء الساخنة، والنمر لا يزأر ولكن له صوت كصوت نشر الأخشاب، يقطن قارتي آسيا وأفريقيا .

وفي المتحف الحيوانى بحديقة الحيوان يوجد أكثر من مُحنط لنمر منقط ضمن مجموعة آكلات اللحوم بالدور الأرضي ، كما يوجد ضمن مجموعة حيوانات البيئه المصريه ما يُسمي النمر السيناوي .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل

1- يميز نمر سيناء أن لونه أبيض ببقع سوداء.

2- طعامه الغزلان ، الماعز البري و الأرانب .

3- كانت محمية سانت كاترين بجنوب سيناء البيئه الطبيعيه لهذه النمور ، و لكن علي مدار السنين اعتبره الانسان خطرا يُسبب له خسائر فادحه في المواشي و الاغنام المستأنسة فأدت ملاحقته من قبلهم الي تراجع أعداده .

4- انقرض من الطبيعه حيث أنه لم يتم اكتشافه في هذه المنطقه منذ 1995.



النمر السيناوى



النمر