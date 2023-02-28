شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع المعاهد الأزهرية" يغلق باب تسجيل استمارات الثانوية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وبدأت المعاهد في تحرير الاستمارات الورقية اعتباراً من الثلاثاء 17 يناير وحتى اليوم الثلاثاء 28 فبراير، وتلتزم جميع المعاهد بأن يكون اليوم الثلاثاء 28 فبراير آخر موعد تحرر فيه استمارات وكشوف الطلاب المتقدمين للامتحان، ويحظر على جميع المعاهد تحرير أى استمارات بعد هذا التاريخ، وتشمل تلك المواعيد الطلاب المتقدمين من الخارج والطلاب المقيدين دون تفرقة.

وتتسلم الإدارة المركزية للامتحانات الاستمارات بواسطة مندوبى المنطقة في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 7 مارس ومعهم إحصاء ورقى معتمدا وآخر سوفت على (CD) بأعداد الطلاب لكل نوع على حدة، بالإضافة إلى التنبيه على جميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (علمى / أدبى وطلاب إعدادية وثانوية البعوث) بضرورة تسجيل بياناتهم من خلال برنامج إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية على الرابط التالى: https://azhar.gov.eg‏ للعام الدراسى 2023/2022 واتباع الآتى:

أولا: التقدم للاستمارة الإلكترونية

1. مرحلة طباعة اسم المستخدم وكلمة السر للطلاب: يوجد لكل طالب في الصف الثالث الثانوي اسم مستخدم، وكلمة مرور لكى يتمكن من الدخول على صفحته من خلال برنامج شئون الطلاب على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

على مسئول شئون طلاب المعهد القيام بتسليم الطالب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ورابط الاستمارة الخاصة به وتوقيع الطالب على كشوف استلام (اسم مستخدم ، وكلمة المرور وتسليم الكشوف المسئول شئون الطلاب بالمعهد للاحتفاظ بها عند اللزوم وعلى رائد التحول الرقمى إخبار الطلاب بكيفية الدخول على رابط الاستمارة الإلكترونية على بوابة الأزهر، وكيفية لتسجيل ومراجعة بياناته وحفظها وكيفية طباعة الاستمارة الإلكترونية بعد التأكد من أن بياناته صحيحة، على إدارة امتحانات المنطقة متابعة المعاهد في تنفيذ التعليمات السابقة.

2) مرحلة تسجيل الطالب للاستمارة الإلكترونية:

يقوم الطالب بالدخول على هذا الرابط https://azhar.gov.eg على نظام برنامج شئون الطلاب ومراجعة وتحديث بياناته على الاستمارة الإلكترونية بكل دقة مع رفع صورة ضوئية إلكترونية (٦٤) ذات خلفية بيضاء مطبوعا عليها اسم الطالب مطابقًا لشهادة الميلاد ، وحفظ البيانات وطباعة الاستمارة بالصورة الإلكترونية وعلى الطالب التوجه بالاستمارة المطبوعة بعد مراجعتها والتأكد من صحة بياناتها والتوقيع عليها وولى أمره إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد لمراجعة بياناتها

من واقع سجل الطالب ومطابقتها بالاستمارة الورقية والتأكد من أن الصورة المطبوعة على الاستمارة هي صورة الطالب نفسه على أن يقوم مسئول شئون الطلاب بالتوقيع عليها بصحة البيانات واعتمادها وختمها بخاتم المعهد.

في حالة وجود خطأ في بيانات الطالب يقوم مسئول التحول الرقمى بالمعهد بالتأكد من الخطأ وتصويبه على برنامج شئون الطلاب وطباعة استمارة جديدة مطابقة للاستمارة الورقية ويوقع عليها الطالب أمامه وتستكمل باقى إجراءات التقدم. مرحلة مراجعة الاستمارة الإلكترونية والورقية وطباعة كشوف (ج) وكشوف المناداة :

يقوم مسئول شئون الطلاب بالمعهد بإرفاق الاستمارة الإلكترونية بالاستمارة الورقية بعد التأكد من تطابق بياناتهما تمهيداً لإرسال جميع استمارات المعهد إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة ومن ثم إرسالها إلى الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة لإعمال شئونها نحو إعداد أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب.

يتم طباعة كشوف (۲ ج ) + كشوف المناداة لكل نوع على حدة ) مستجد ، معيد ( من برنامج شئون الطلاب ، ويقوم المعهد بإعداد كشوف (۲ ج ) الورقية بنفس تسلسل الإلكترونية ويقوم المعهد بتشكيل لجنة ثلاثية المراجعة الورقية و الإلكترونية والاستمارة بحيث يتم تطابق جميع البيانات في كل منهم مع ضرورة كتابة رقم الجلوس وعام الرسوب أمام الطلاب المعيدين مع توقيع أعضاء اللجنة بالأسماء ثلاثيا واعتمادها من المعهد وإرسالها إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة . إرفاق أصل شهادة الميلاد الخاصة بكل طالب مع استمارة تقدمه للامتحان.

إرفاق صورة من البطاقة الشخصية للطالب مع استمارة تقدمه للامتحان فاق صورة من كناشة مواد الرسوب للطالب الباقى للإعادة موقع عليها من الطالب بالعلم.

وفق إحصاء عددي يبين فيه عدد الطلاب المتقدمين بحيث يكون مطابقا للبيانات الواردة بكشوف (ج).

ثانيا: التقدم للاستمارة الورقية الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (علمى / أدبي) وشهادتي إعدادية وثانوية البعوث ) للعام الدراسى 2023/2022 تلتزم جميع المعاهد عند تحرير استمارات الشهادات الأزهرية بالآتى :

أولا : استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية : القسم العلمي : يستخدم الطالب المستجد استمارة رقم (1ج علمى جديد ) ذات اللون الأزرق 2021/2020 وما بعدها .

-القسم الأدبى : يستخدم الطالب المستجد استمارة (رقم اج مكرر معدل جديد ) طبعة 2021/2020 ذات اللون الأحمر وما بعدها.

على المعاهد التى يلتحق بها طلاب وافدون في الصف الثالث الثانوي من القسم الأدبى عن طريق مسابقة تحديد المستوى وتم إعفاؤهم من دراسة إحدى اللغتين ( الإنجليزية أو الفرنسية ) أن تحرر لهم كشوف (آج) مستقلة وتكون استماراتهم رقم (۱ج م) معدل) طبعة 2022/2021م على النظام القديم بها لغة واحدة فقط.

على جميع المعاهد إفراد كشوف (آج) مستقلة لطلاب الشهادة الثانوية ( القسم الأدبى والقسم العلمي ) الباقين للإعادة المشار إليهم والذين تحرر استماراتهم على النظام القديم ما قبل عام 2020/2019 ويكتب عليها 40 % دون الاعتداد بالترتيب الأبجدي للطلاب مع أصل كشوف المناداة. على المعاهد الخاصة (لغات) إفراد كشوف (آج) مستقلة لطلاب اللغات عن باقى طلاب المعهد.