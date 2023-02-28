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مواصلات العاصمة الإدارية بنطاق القاهرة الكبرى .. إنفوجراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلات العاصمة الإدارية بنطاق القاهرة الكبرى .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنتقل الوزارات للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، ويصاحب ذلك تشغيل شبكة للنقل والمواصلات لربط العاصمة بالقاهرة الكبرى، وينشر الخليج 365 خطوط النقل الجماعي للعاصمة الإدارية بالإضافة للخطوط الداخلية. 

القطار المكهرب من محطة عدلى منصور بالسلام لمدينة الفنون والثقافة

مترو الخط الثالث ينقل من القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف

48 مسار للأتوبيسات من القاهرة الكبرى.  

خطوط مباشرة من اكتوبر لا تتوقف فى الطريق

خطوط نقل من مدينة بنها

تشغيل اتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء من محطة الفنون والثقافة لاحياء العاصمة

عدد الاتوبيسات التى تربط مع العاصمة 369 سيارة

اسعار ركوب الاتوبيسات 18 جنيه إلى 45 جنيه حسب المسافة

سيكون هناك تطبيقات الكترونية لمعرفة أوقات التشغيل ومواعيد الاتوبيسات.

يوجد 145 تاكسى كهرباء يعمل داخل العاصمة بتطبيق الكترونى

الخطوط الداخلية للعاصمة تعمل مجانا فى البداية

اسعار الركوب داخل العاصمة من 5 ل 7 جنيه

يوجد اشتراكات مخفضة لكافة الخطوط بما فيها القطار والمترو

خطوط النقل لا تقتصر على الموظفين

يوجد 50 اتوبيس كهرباء وكهرباء داخل العاصمة

مواصلات العاصمة الإدارية
مواصلات العاصمة الإدارية

 

إنفوجراف
إنفوجراف

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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