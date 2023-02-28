شكرا لقرائتكم خبر عن 47 معرضا بالقرى والمدن.. أماكن "أهلًا رمضان" فى بنى سويف (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد قرى ومدن محافظة بنى سويف، لأول مرة، تنفيذ العديد من المعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والتى تقيمها المحافظة ضمن سلسلة معارض "أهلاً رمضان"، الجارى تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، وضمن خطة المحافظة للتصدى لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وخصصت محافظة بنى سويف 47 موقعا لإقامة معارض أهلا رمضان داخل مدن وقرى المحافظة، منها 40 شادرا ومعرضا داخل قرى المحافظة، في سابقة هى الأولى من نوعها يتم تنفيذها داخل محافظة بنى سويف.

من جانبه أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على تكليفاته للأجهزة والجهات المعنية، بإقامة معارض ومنافذ بيع فى 40 مجلسا قرويا على مستوى المحافظة وبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مضيفا: أنه يتم تباعا افتتاح 7 معارض رئيسية بالمدن و40 شادراً ومعرضاً على مستوى القرى الأم بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن إقامة المعارض، تأتي ضمن تكليفاته للأجهزة والجهات المعنية من مجلس إدارة الغرفة التجارية وممثلى الُشعب بالغرفة، لإقامة 7 معارض رئيسية بعواصم المدن بجانب منافذ بيع"شوادر"في 40 مجلس قروي على مستوى المحافظة، استجابة لأهالينا في القرى من شكوى نقص بعض السلع بسبب تكلفة النقل مقارنة بالمدن، لافتا إلى أن هذا المعارض تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

وأشار المحافظ إلى أهمية التوسع فى تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين ،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، مشيراُ إلى أهمية تجاوب وتعاون المواطنين فى الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التى وفرتها المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجارى والتلاعب فى الأسعار من خلال الأرقام (غرفة عمليات المحافظة 01063329498/ التموين 0822237132/ حماية المستهلك 0157777999).

وينشر الخليج 365 خريطة توزيع معارض اهلا رمضان داخل محافظة بنى سويف.

ففى مركز ناصر تم اقامة معرض اهلا رمضان بمدينة ناصر وداخل قرى اشمنت وبنى عدى والحمام ودنديل.

وفى مركز اهناسيا غرب بنى سويف بقرى قاى والنويرة والعواونة وننا ومنشأة الحاج وبجوار الوحدة المحلية بمدينة اهناسيا.

وفى مركز سمسطا معرض أهلا رمضان بشارع بورسعيد بمدينة سمسطا وداخل قرى بدهل والشنطور ومازورة ودشطوط.

وفى مركز الواسطى شمال معرض أهلا رمضان بشارع طراد النيل في مدينة الواسطى وفى قرى الميمون واطواب وقمن العروس وميدوم وأبو صير الملق وانفسط .

وفى مركز ببا معرض أهلا رمضان بشارع طراد النيل بمدينة ببا وفى قرى طنسا وصفط راشين وهليه وكوم الصعايدة وجزيرة ببا وقمبش وسدس .

وفى مركز بنى سويف معرض اهلا رمضان بميدان الشهداء بمدينة بنى سويف وفى قرى تزمنت الشرقية وبلفيا وابشنا وشريف باشا وباروط وبياض العرب.

وفى مركز الفشن معرض اهلا رمضان بمدينة الفشن وبقرى الوحدات المحلية القروية بمركز الفشن الفنت وانفسط وشنرا والحيبة.



السلع الغذائية



توافر السلع الغذائية



محافظ بني سويف يتفقد معرض اهلا رمضان



معارض اهلا رمضان بقرى بني سويف



معارض اهلا رمضان