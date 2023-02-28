شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مارس.. لجنة اختيار القيادات الجامعية تعقد مقابلات شخصية مع المرشحين لرئاسة جامعة بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة أعمالها فى عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين والمرشحين لرئاسة جامعة بنها، حيث من المقرر أن يتم عقد اللقاء يوم الخميس 2 مارس المقبل.

وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة بنها، حيث كشفت عن تقدم 9 مرشحين وهم:

1 - الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب.

2 - الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا .

3-. الدكتور إسلام محمد شيحة بكلية العلوم جامعة بنها.

4 - الدكتور محمد فهمى شندى عامر أستاذ بكلية الطب البشرى .

5 - الدكتور السيد عبد الحميد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

6 - الدكتور عبد المؤمن شمس الدين عميد كلية الفنون التطبيقية.

7 - الدكتور جمال السيد عبد العزيز وكيل كلية الهندسة .

8 - الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشرى.

9 - الدكتورة عبير فتح الله الرباط بكلية الآداب .