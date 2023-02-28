شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 28/2/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:57 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 ص
موعد صلاة العصر 25: 3
موعد صلاة المغرب 5:53 م
موعد صلاة العشاء 7:10
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:29
موعد صلاة المغرب 5:57 م
موعد صلاة العشاء 7:15 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:53
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:20 م
موعد صلاة المغرب 5:49 م
موعد صلاة العشاء 7:06 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:45
وقت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 5:43 م
وقت صلاة العشاء 6:58 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:51 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 5:52 م
موعد صلاة العشاء 7:04