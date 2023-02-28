شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرى يقرر وقف جميع عمليات الصرف بالأراضى المزروعة بالقمح لحين الحصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عصام خليفة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المنشور رقم 1 بتاريخ 27 فبراير بإيقاف تنفيذ جميع عمليات الصرف المغطى بالأراضى المنزرعة بمحصول القمح لحين الإنتهاء من موسم الحصاد ، حفاظاً علي المحصول من التلف أو الفقد فى مناطق التنفيذ ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذه لعمليات الصرف المغطى .

يأتى ذلك فى ضوء الأهمية الإستراتيجية لمحصول القمح وحرص الدولة على الحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجى وفى ضوء توجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري .