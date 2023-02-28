شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تعلن توفير 200 فرصة عمل للشباب من الجنسين بأسوان..التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء، تلقى طلبات التقديم لنحو 200 فرصة عمل للشباب من الجنسين، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاتة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة حشد كافة الجهود لمواجهة مشكلة البطالة.

وصرح فوزى صابر مدير عام مديرية القوى العاملة بأسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان تم التنسيق مع شركة مصر لتأمينات الحياة وهى إحدى شركات مصر القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال لتوفير فرص عمل لحملة المؤهلات العليا من الجنسين بجميع التخصصات للعمل بقطاع المبيعات والتوزيع بفروع الشركة بمحافظة أسوان.

وتابع، أنه سيبدأ التقديم 28 فبراير الجارى بالنسبة لفرع مركز ومدينة أسوان بمكتب عمل المحمودية، أما بالنسبة لفرع مركز ومدينة كوم أمبو سيكون التقديم 1 مارس بمكتب العمل بحى السبعين ومركز ومدينة إدفو يوم الخميس 2 مارس ، كما يحق للمتقدمين من مركزى نصر النوبة ودراو التقديم فى الأماكن الأقرب لهم.

وأوضح فوزى صابر، سيتم إتاحة 100 وظيفة بفرع أسوانبجانب 50 وظيفة بفرع كوم أمبو و50 وظيفة بفرع إدفو، مؤكداً على أنه توجد العديد من المزايا التى تقدمها الشركة والتى تضم عقد حكومي وتأمينات اجتماعية، بجانب تأمين طبى شامل وتأمين إضافى شامل، وكذا مكافأة شهرية وعمولات مجزية ، بالإضافة إلى مكافأة إنتاج شهرية ، علاوة على مكافأة سنوية، على ألا يزيد السن عن 35 سنة، مع تقديم C.V.

وكشف مدير مديرية القوى العاملة، عن توفير 30 فرصة عمل لذوى الهمم، موضحاً بأنه جارى استكمال أوراق المرشحين وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم، والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين.