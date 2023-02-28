شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الكرملين: حلف الناتو أصبح عدوا لروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، إن حلف الناتو أصبح عدوا لروسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق زارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الإثنين، كييف، بشكل مفاجئ، لإعادة تأكيد الدعم الأمريكي لأوكرانيا في مقاومتها الهجوم الروسي.

والتقت يلين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين حكوميين رئيسيين آخرين بعد أيام فقط من بداية العام الثاني للحرب، وكررت التأكيدات الأمريكية التي أعلنها الرئيس جو بايدن قبل أسبوع في كييف.

وقالت يلين في مكتب الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال: "أمريكا ستقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر". وأعلنت يلين، تحويل مبلغ 1.25 مليار دولار إلى أوكرانيا ضمن حزمة المساعدات الاقتصادية الأمريكية المقدرة بـ9.9 مليار.