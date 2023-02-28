شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التأمين الصحي: نقدم الخدمة الطبية لـ69 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الهيئة تم إنشاؤها في عام 1964 بقرار جمهوري، وبدأت العمل تدريجيا بقوانين مختلفة، ضمت فئات مختلفة من الشعب المصري، حتى بداية عام 2022، وتم إضافة فئات جديدة بناءا على تعليمات وزير الصحة، حتى وصل التأمين الصحي لـ 69 مليون مواطن، ما يعادل 67% من مختلف طوائف الشعب المصري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "التأمين الصحي يغطي العاملين بالقطاع العام والخاص، وقطاع المعاشات والأرامل، والطلبة دون السن المدرسي، والطلبة دون السن الجامعي، المرأة المعيلة وعلاج الأسر".

وقال: "في شهر يناير عام 2022، تقدمنا بطلب لوزير الصحة، وتم إدخال 15 مليون مواطن أخرين، وهم عمال المناجم والمحاجر، وأعضاء النقابات الفنية والتشكيلية والعمالة غير المنتظمة كالصيادين، وسائقي التاكسي والميكروباص، والفلاحين ومعاوني الشرطة، جميعهم دخلوا تمت مظلة التأمين".

وتابع: "التأمين الصحي الحالي لدينا عدد من المستشفيات والعيادات، ولدينا 23 فرعا على مستوى الجمهورية، و35 مستشفى و367 عيادة، و8790 عيادة مدرسية، و635 عيادة موقع، 240 معمل، و60 مركز سكر، و86 لجنة للكشف على ذوي الهمم، بالإضافة إلى 1480 جهة متعاقدة مع الجهات المختلفة".

وقال: "نمد مظلة التعاقدات باستمرار والعدد يزيد كل شهر تقريبا، ونحن متعاقدين مع 480 مستشفى خاصة على مستوى الجمهورية، وهو تعاون بين القطاع الحكومي والخاص، وكل فئة من الفئات التي يتم التعامل معها، حيث يتم تجميع الاشتراكات من خلالها، وتسدد عن طريق التأمينات الاجتماعية قيمة تلك الاشتراكات".

وأضاف: "هناك تطوير مستمر بفترات قصيرة من خلال بروتوكولات العلاج، فيما يتعلق بالأورام أو الأورام النادرة، حيث تم مؤخرا تطوير كل البروتوكولات الخاصة بعلاج الأورام كاملة، وقمنا بإدخال الأدوية البيولوجية والمناعية، ولكنها بمعايير معينة لعمل حوكمة على هذه الأدوية".