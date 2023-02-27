شكرا لقرائتكم خبر عن متزايد واحد على أغلى لوحة سيارة بمزاد إلكترونى.. سعرها 4.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها 4 ملايين و350 ألف جنيه مصر، وتتاح المزايدة عليها حتى 1 من شهر مارس، فيما أعلنت بوابة مصر الإلكترونية "لوحتك" عن اللوحة صاحبة السعر الأعلى 4 ملايين و350 ألف جنيه، تحمل رقم (ب و1) وحتى الآن متزايد عليها شخص واحد.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت.

6- فى حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدى فى أحد فروع البنوك.