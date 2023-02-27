وزير الأوقاف: المساجد فى رمضان ستكون فى أبهى صورة وخطة دعوية غير مسبوقة

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجد الحاكم بأمر الله بعد ترميمه وتطويره مساء اليوم، بحضور أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، ومفضل محمد حسن ممثل سلطان البهرة.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه من حسن الطالع أن يتوافق افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله مع الإعداد لشهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن المساجد ستكون في أبهى صورة وإعداد منقطع النظير، وأن هناك خطة دعوية غير مسبوقة استعدادًا للشهر الفضيل سواء في صلوات التراويح أو التهجد أو الاعتكاف، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) على مستوى عال ومبهر ومتميز، مشيدًا بجهود وزارة الآثار في عملية الترميم.

وأكد وزير الأوقاف أن ما تم في عمارة المساجد في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنجاز غير مسبوق، من خلال عمليات الإحلال والتجديد وبناء كامل للمساجد، أو تطوير للمساجد الأثرية، أو تطوير للمساجد العادية زاد على عشرة آلاف مسجد منذ توليه، مشيرًا إلى أنه خلال فترة قريبة سيتم افتتاح مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بعد إعادة تطويره تطويرًا شاملا، بالإضافة إلى عدد من المساجد التي تم افتتاحها مع وزارة الآثار، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من افتتاحات أسبوعية، ففي الجمعة القادمة سيتم افتتاح أكثر من 30 مسجدًا، وهناك عناية بالمساجد مبنى ومعنى، سواء كانت مساجد عادية أم مساجد أثرية، مؤكدًا أن ما تمتلكه مصر من إرث حضاري عظيم في مختلف المجالات والاكتشافات يؤكد عراقة الحضارة المصرية وعظمتها، ودليل على اهتمام هذا الشعب العظيم بعمارة المساجد مبنى ومعنى .