شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إنشاء 100 مدرسة ألمانية على غرار نموذج المدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالبروفيسور كارولا لينتز رئيس معهد جوتة والوفد المرافق لها؛ لمناقشة عدد من المشروعات في مجال دراسة وتدريس اللغة الألمانية في مصر.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أهمية العلاقات المصرية الألمانية خاصة فى مجال التعليم، ومجالات التعاون المشترك الكثيرة فى العديد من المشروعات التعليمية؛ لتدريب المعلمين من خلال برنامج رفع الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة الألمانية على مستوى الجمهورية، وتدريب القيادات التربوية، وتطوير مناهج اللغة الألمانية، متمنيًا مزيد من التعاون المثمر من خلال تفعيل برامج جديدة؛ لخدمة وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الدكتور رضا حجازي اهتمام الوزارة باللغة الألمانية وتدريسها بالمدارس المصرية، وإقبال عدد كبير من الطلاب على دراستها، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد البدء في مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية على غرار نموذج المدارس المصرية اليابانية.

ومن جهتها، أعربت رئيس معهد جوته عن سعادتها بانتشار اللغة الألمانية في مصر مما يسهم في زيادة التعاون والعلاقات بين البلدين، مشيدةً بالتعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومعهد جوته، ومؤكدةً أن المعهد يدعم مجهودات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف خلق نظام تعليمي حديث مبنى على المشاركة، ويلبي احتياجات المجتمع، كما يعمل المعهد على تقديم برامج التدريب المستمر لمعلمي اللغة الألمانية.

وناقش اللقاء متابعة تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع معهد جوته في فبراير 2022، والتي تهدف إلى ترسيخ التعاون في دراسة وتدريس اللغة الألمانية، والتأهيل والتطوير المهني لمعلمي اللغة الألمانية، وكذلك تأهيل المعلمين والقيادات المدرسية، وتوفير الفرصة للطلاب المتميزين للحصول على المنح المخصصة لتعلم اللغة الألمانية، والمشاركة في برامج التبادل للطلاب والمعلمين، وإيفاد الخبراء في مجالات التربية والتعليم.

كما ناقش اللقاء تعزيز التعاون في عقد دورات تدريبية عن التعلم الرقمي؛ لتنمية مهارات المعلمين ونقل خبراتهم إلى زملائهم بما يضمن الاستدامة، ودراسة تنظيم مسابقة لاجتياز الطلاب للغة الألمانية بحيث يحصل الطلاب الفائزون على فرصة السفر لألمانيا تشجيعًا لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأشرف السيد المستشار القانوني للوزير، ومني أيوب مستشار الوزير للتعليم الخاص والدولي، ونجلاء زكريا مدير تنمية مادة اللغة الألمانية، ومن معهد جوته سوزانا هوون المدير الإقليمي لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيباستيان فوتر مسئول قسم اللغة في معهد جوته القاهرة، وداليا شلبي مسئول قسم التعاون التربوي.