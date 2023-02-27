الخليج 365: شهادة دولية.. مصر من أفضل دول العالم أداء فى مؤشر القوة الناعمة

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القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: مصر من أفضل دول العالم أداء فى مؤشر القوة الناعمة.. الرئيس السيسى ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفيا سبل دعم التعاون المشترك.. الرئيس يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف فى وزارة النقل

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بعد ثمانى سنوات من جهود الارتقاء بالقوة الناعمة.. أين كنا وكيف أصبحنا؟.. شهادة دولية.. مصر من أفضل دول العالم أداء فى مؤشر القوة الناعمة بعد ثمانى سنوات من جهود الارتقاء بالقوة الناعمة.. أين كنا وكيف أصبحنا؟.. شهادة دولية.. مصر من أفضل دول العالم أداء فى مؤشر القوة الناعمة

براند فاينانس: القاهرة تقدمت 14 مركزا فى مؤشر جودة التعليم الصادر عن «News US«.. 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية ضمن تصنيف ويبومتريكس الإسبانى عام 2023 .. تقدمت 38 مركزا فى مؤشر الدول الأكثر أمانا.. واختيار القاهرة مقرا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط



الرئيس السيسى ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفيا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.. الجانبان يؤكدان مواصلة التنسيق والتشاور فى المحافل الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف

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