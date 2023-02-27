شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تعلن تفعيل مجموعات الدعم بالدقى.. وتؤكد: يقدمها أكفأ المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفعيل إدارات الجيزة التعليمية لمجموعات الدعم المدرسية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

وأكدت المديرية في بيان لها، أن مجموعات الدعم المدرسي مشروع قومي اتجهت الدولة لتنفيذه؛ لتوفير عنصر الأمن والأمان للطلاب والبعد عن السناتر غير المرخصة وغير الآمنة، وللتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والحد من مافيا السناتر والدروس الخصوصية، مشيرة أن وكيل الوزارة أصدر تعليماته لجميع الإدارات التعليمية بسرعة اتخاذ اللازم لتفعيل مجموعات الدعم.

وأكدت المديرية أن مجموعات الدعم تنظم تحت إشراف كامل من أساتذة وقيادات التربية والتعليم ويقدمها أفضل وأكفأ المعلمين، منوهة إلى أن جميع الطلبة والطالبات فى حصن أمين وتحت مسئولية ورعاية حقيقية.

ونشرت المديرية صورا تظهر تفعيل إدارة الدقى التعليمية لمجموعات الدعم للصف الأول الثانوي بمدرسة الأورمان، تحت قيادة هالة كمال مدير عام الإدارة، وذلك بحضور أكثر من 130 طالبا.

وبدأت المدارس تفعيل مجموعات الدعم المدرسى لطلاب المرحلة الثانوية، فى إطار تفعيل تنفيذ القرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1 /2 / 2023، وقامت بتجهيز قاعات للطلاب واختيار أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالتدريس لهم بمجموعات الدعم، والتي تهدف إلى تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك مقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن آلية الرقابة علي مجموعات الدعم المدرسى، حرصاً من الوزارة على توحيد الإجراءات وتحقيق الاشتراطات المالية، حيث نبهت الوزارة الإدارات التعليمية، بسرعة تنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري المنظم لمجموعات الدعم المدرسي، والتزام مديرى الإدارات والمديريات التعليمية بتنفيذ آلية الرقابة على مجموعات الدعم.



جانب من مجموعات الدعم