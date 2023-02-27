شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: تطوير شركة الغزل والنسيج ينتهى ديسمبر 2024.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، أننا نحتاج 51 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج لافتا الى أنه بصدور قرار تطوير الغزل والنسيج تكلفت الدراسة وقتها حوالى 21 مليار جنيه وتم ضخ 460 مليون يورو، وتم عمل إنشاءات بإجمالى حوالى 8 مليار جنيه مصر فى هذا التوقيت.

جاء ذلك ردا على سؤال الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بشأن خطة الحكومة لرفع كفاءة شركة الغزل والنسيج بالمحلة واصفا اياها بالشركة العملاقة.

أضاف أن المشروع وصل تكلفته بحوالى 31 مليار جنيه فى حجم الاستثمارات بين ماكينات وإنشاءات بسبب الاختلاف فى سعر العملة، أما الـ 20 مليار جنيه المتبقية فهى نتيجة المديونيات المتراكمة على الشركة.

وقال عصمت إن عملية التطوير فى شركة الغزل والنسيج بالمحلة ستنتهى بنهاية عام 2024.