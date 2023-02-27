التعليم توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للإنشاءات

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لإنشاء مدرسة أنسى ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات، في مدينة العين السخنة.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة شيرين حمدي المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، والدكتور محمد عبد الرحمن، رئيس جامعة مصر الدولية التكنولوجية، والمهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، والدكتورة منى أيوب، مديرة إدارة التدريب المهني بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

واستهل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حديثه مؤكدًا على إيمان الوزارة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وخلق جيل من العمالة الفنية القادرة على مواكبة ما يواجهه العالم من تقدم علمي وتكنولوجي، والتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم وانعكاسها على متطلبات سوق العمل.

كما أكد الوزير على أهمية تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، ودوره في بناء الصناعة المصرية، وذلك بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير كافة جوانب منظومة التعليم الفني، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال تطوير مدارس التعليم الفني، وإدراج وتطبيق تخصصات جديدة بالتزامن مع تطوير التخصصات الفنية المطبقة حاليًا وفق منظومة الجدارات؛ وذلك لخلق جيل جديد من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم.

وتابع الوزير موضحًا أن توفير عمالة فنية مدربة تعد عامًلا رئيسيًا من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على السواء، والتشجيع على إقامة مشروعات كبرى، وذلك سيؤثر إيجابيًا على خفض نسبة البطالة، وتعزيز الصناعة والاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية استطاعت خلال 5 أعوام من إنشائها أن تكون منارة تطوير التعليم الفني، وبتوقيع هذا البروتوكول يبلغ عدد المدارس 48 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية قائمة بالشراكة مع أكثر من 40 شريكًا صناعيًا في مختلف المجالات الصناعية، والزراعية، والفندقية، والتجارية، وتسعى الوزارة إلي التوسع فى هذه المدارس.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات هي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية داخلية دولية في مصر في مجال الإنشاءات، وعدد سنوات الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، يتم خلالهم تدريس الجانب النظري للطلاب من خلال المواد الثقافية والفنية في مجال التخصص والجانب العملي من خلال التدريب بشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وأكد مجاهد أن المدرسة تهدف إلى خلق كوادر فنية مدربة تدريبًا عالي الجودة في مجالات التشطيبات، وذلك في إطار مؤسسي كفء يرتكز على المعايير العالمية في تدريب الكوادر الفنية، ويدعم رؤية مصر 2030، فيما يتعلق بتطوير وتحسين جودة التعليم الفني ومخرجاته وتأهيل الطلاب بشكل كلي للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، كما تهدف المدرسة لاستحداث تخصصات عملية في مجال الإنشاءات؛ مما سيساعد على جذب الشباب نحو دراسة هذه التخصصات التكنولوجية الحديثة، لذا تم اختيار شركة ألمانية ذات خبرة دولية في مجال التعليم الفني، خاصة مجال الإنشاءات كشريك دولي للمدرسة مسئول عن وضع المنهج الفني.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنه من المخطط أن يتم بناء المدرسة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، محافظة السويس، على أن تبدأ الدراسة الفعلية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2024/2025، وستتولى شركة أوراسكوم للإنشاءات عملية البناء، والتدريب العملي للطلبة، وتعيين الطلبة المتميزين فور تخرجهم، لذا تم اختيار موقع المدرسة لتكون قريبة من مواقع عمل شركة أوراسكوم في العاصمة الإدارية الجديدة والتي ستضم مواقع التدريب لطلاب المدرسة.

ومن جانبها، قالت المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس، في كلمتها أنه: "على مدار العشرين عامًا الماضية، حققت مؤسسة ساويرس العديد من الإنجازات العظيمة، وكان لها بصمة قوية في مجال تطوير ودعم التعليم الفني والمهني، وذلك من خلال توفير فرص تعليمية عالية الجودة داخل مؤسساتها التعليمية بمدينة الجونة، المدرسة الألمانية الفندقية، والمعهد الفني للتمريض، وتوفير العديد من المنح الدراسية لطلاب التعليم الفني واليوم، استكماًلا لمسيرة مؤسسة ساويرس في تطوير وتحسين جودة التعليم الفني ومخرجاته، نفخر بالإعلان عن توقيع عقد شراكة جديد لإنشاء "مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات" مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي تعد أحدث إضافاتنا في هذا المجال".

وأضافت أن فكرة إنشاء هذه المدرسة الفنية تعود إلى رغبة عائلة ساويرس في الاحتفاء بالمسيرة العظيمة للراحل، المهندس أنسي ساويرس، كرائد في مجال الإنشاءات، وداعم حقيقي للتعليم في مصر، خاصة التعليم الفني والمهني، حيث قدم العديد من المنح الدراسية لدعم الطلاب المتفوقين للالتحاق بمعهد الدون بوسكو، وكذلك العديد من مبادرات دعم وتطوير المدارس الفنية، واليوم يشرفنا باسمه، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، أن نقدم للمجتمع المصري هذه المدرسة القائمة على أساليب تعليمية معتمدة دوليًا، ترتكز على التدريب العملي والابتكار، ونأمل أن نسهم من خلالها في خلق جيل جديد من الكوادر الفنية المدربة، وتغير نظرة المجتمع للتعليم الفني، الذي يعد أحد الدعائم الأساسية في نهضة اقتصاد الدول.