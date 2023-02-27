شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ مشروعات المدينة التراثية والان مع تفاصيل الخبر
وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لمدة نحو ساعة ونصف، بمختلف مكونات مشروعى كمبوند "مزارين"، والمدينة التراثية، مجددا تأكيده على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يحقق توجه الدولة المصرية، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى.
وأوضح الوزير، أن مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، يقام على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، وبلغت نسبة التنفيذ في بعض المباني 87 %، وجار الانتهاء من أعمال البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام.