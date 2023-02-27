شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ مشروعات المدينة التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال المختلفة، بمشروعى الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والمدينة التراثية، وذلك عقب تفقده المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لمدة نحو ساعة ونصف، بمختلف مكونات مشروعى كمبوند "مزارين"، والمدينة التراثية، مجددا تأكيده على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يحقق توجه الدولة المصرية، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 618 فيلا، و552 شاليه، و364 عمارة، بإجمالى 8,691 وحدة.

وأوضح الوزير، أن مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، يقام على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، وبلغت نسبة التنفيذ في بعض المباني 87 %، وجار الانتهاء من أعمال البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام.