شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع الحرارة وتوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة تدريجى فى درجات الحرارة العظمى متوقع أن تصل اليوم العظمى على القاهرة 25 درجة.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتراوح بين 2 لـ 5 درجات مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وأيضا مرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار يزيد من احساسنا بارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة متوقع أن تبدأ من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس ، حيث متوقع أن العظمى على القاهرة مع يوم الأربعاء المقبل تتجاوز 28 درجة مئوية ، لافتة إلى أنه مع غياب أشعة الشمس وساعات الليل المتأخر تنخفض درجات الحرارة.

وقالت إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع ومع ذروة الارتفاعات مع يوم الأربعاء القادم تصل العظمى على القاهرة لـ 28 درجة، وتسود أجواء مائلة للحرارة وتصل العظمى على جنوب الصعيد 34 درجة.

وتابعت : ومع يوم الأربعاء يكون هناك أتربة عالقة على أغلب محافظات الجمهورية تستمر حتى الخميس وتؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية.

وأضافت : بصفة عامة الأجواء مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية لكن التحذير من الانخذاع في ارتفاع الحرارة خاصة وأن بعد هذا الارتفاع يحدث انخفاض ومازلنا في فصل الشتاء ونشهد خلال الأيام المتبقية بالشتاء تغيرات حادة وسريعة في درجات الحرارة فيرجى عدم تخفيف الملابس وتغيير نوعية الملابس والمحافظة على ارتداء الملابس الشتوية حتى نهاية فصل الشتاء .

كما نادشت السائقين القيادة بهدوء بسبب الأتربة العالقة والتي تؤدى لانخفاض الرؤية الافقية، فضلا عن ضرورة توخى الحذر لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بداية من يوم الأربعاء.

و يشهد اليوم الإثنين ، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر ، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

و يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.