شكرا لقرائتكم خبر عن «ڤاليو» تعلن عن شراكة مع «Sixyards Sports & Event Management» لتسهيل الالتحاق بمعسكر رابطة الدوري الإسباني «La Liga» في مصر من خلال الحلول التمويلية الميسرة التي تقدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سوف تتعاون «ڤاليو» بموجب هذه الشراكة مع «Sixyards» و«La Liga» لتقديم الحلول التمويلية للاعبين الناشئين الموهوبين الذين يطمحون إلى المشاركة في أول معسكر تدريبي تحت رعاية رابطة الدوري الإسباني «La Liga» في مصر

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية مع شركتي «Sixyards Sports & Event Management» ومعسكر «La Liga» في مصر. وبفضل هذه الاتفاقية سيتمكن الأهالي من الاستفادة بخطط وحلول التمويل المرنة والميسرة التي تقدمها «ڤاليو»، وذلك من أجل تسجيل أبنائهم في أول معسكر لرابطة الدوري الإسباني «La Liga» في مصر للاعبين الناشئين.



ڤاليو

ويستهدف معسكر «La Liga» في مصر بالتعاون مع شركة «Sixyards» الناشئين الموهوبين، المبتدئين والمتقدمين، من سن 9 إلى 16 عامًا، والذي من المقرر أن يبدأ خلال الفترة ما بين 21-26 أبريل 2022 في فندق «زانادو مكادي باي» بالغردقة. ويركز المعسكر على الجوانب الفنية والتكتيكية والبدينة والذهنية المتعلقة بكرة القدم، بالإضافة إلى تشجيع العمل الجماعي والروح الرياضية، على أن يتضمن المعسكر تنظيم فترات تدريبية يومية، ومباريات ودية، وتحليل أداء اللاعبين من خلال مقاطع الفيديو، وغيرها من الأنشطة الجماعية. وسوف يحظى المشاركون بفرصة للتدريب تحت إشراف مجموعة من المدربين المعتمدين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على أن يتم اختيار بعض اللاعبين لحضور المعسكر الفني والسفر إلى مركز رابطة الدوري الإسباني في مدريد، للمشاركة في أسبوع تدريبي على أعلى مستوى بمشاركة لاعبين من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، أعربت سلمى عبد الحميد، رئيس قطاع التسويق بشركة «ڤاليو»، عن سعادتها بالشراكة مع شركة «Sixyards» خاصةً في وقت قيامهم بانشاء معسكر «La Liga» في مصر لأول مرة، حيث تستهدف هذه الشراكة التوسع بباقة الحلول المالية المرنة والشاملة التي تقدمها «ڤاليو» لتشمل أبرز القطاعات الرئيسية في البلاد، فضلًا عن المساهمة في ترسيخ تواجد «La Liga» في مصر بعد إطلاق أول معسكر يركز على تعليم رياضة كرة القدم للأجيال الشابة. وأضافت عبد الحميد أن «ڤاليو» لديها عقيدة راسخة بأن الرياضة هي إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على حياة صحية، ولذلك تقوم الشركة بتوفير برامج تمويلية لتقسيط عضوية النوادي الرياضية، ومن بينها النادي الأهلي، بالإضافة إلى المزيد من الاتفاقيات التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا. وأكدت عبد الحميد أن تزويد الأهالي بحلول التمويل المصممة خصيصًا لتحقيق تطلعات أبنائهم الرياضية تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها «ڤاليو» والتي يتبلور أهم محاورها في تمكين المواطنين بمختلف شرائحهم في أنحاء الجمهورية من الاستمتاع بنمط الحياة التي يتطلعون إليها فضلًا عن تخفيف أعبائهم المالية.

ومن الجدير بالذكر أن «ڤاليو» تتبنى استراتيجية لدعم الشباب الموهوبين في مصر، وتقوم برعاية الرياضيين إلى أن يصبحوا أبطال المستقبل، حيث تقوم برعاية بطل رفع الأثقال محمود حسني الذي نجح في التتويج بثلاث ميداليات ذهبية، وحقق رقم قياسي جديد في رفعة الكلين والنطر برفع 193 كجم عام 2022 ببطولة العالم للشباب في رفع الأثقال. كما ترعى «ڤاليو» هنا جودة أصغر بطلة مصرية في تنس الطاولة، والتي تصدرت التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لتنس الطاولة تحت 15 عامًا وتحت 17 عامًا واحتلت المرتبة الرابعة تحت 19 عامًا.

يذكر أن كلًا من عمرو وهشام مرزوق قد قاما بتأسيس شركة «Sixyards» الرائدة في تنظيم الفعاليات والحفلات في عام 2018، حيث تقوم بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك تنظيم الفعاليات الثقافية والاجتماعية، وكذلك الفعاليات الرياضية الحية وعبر الإنترنت، كما تقدم الاستشارات الرياضية، وخدمات إدارة العلامات التجارية، ورعاية الفعاليات. ومنذ تأسيسها، نجحت الشركة في تنظيم العديد من الفعاليات البارزة ومنها مثلًا البطولة الدبلوماسية لكرة القدم "دوري السفارات" للسفارات والهيئات الدبلوماسية، و«فودافون أرينا» في مول جاليريا 40 التجاري، و«Meet the Legend» برعاية انريشيا، بالإضافة إلى «Almaza Camp» في ألماظة باي وغيرها من الفعاليات. واليوم تبدأ الشركة قصة نجاح جديدة بتنظيم معسكر رابطة الدوري الإسباني «La Liga» في مصر.

ومن جانبه، أكد هشام مرزوق الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «Sixyards»، أن الشراكة مع «La Liga» في معسكرها في مصر تأتي في إطار التزام الشركة بتطوير الرياضة في مصر عبر إتاحة الفرصة للاعبين الناشئين للحصول على التدريب اللازم بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية وتطوير المهارات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح سواءً داخل أو خارج الملعب. وأضاف مرزوق أن المشاركة في هذا المعسكر سوف تساهم في تشجيع وإلهام الأجيال الشابة من اللاعبين لتحقيق أحلامهم واستكشاف آفاق جديدة في مسيرتهم المهنية. واختتم مرزوق أن هذه الاتفاقية سوف تتيح للشركة تعظيم الاستفادة من شبكة «ڤاليو» الكبيرة لتوسيع قاعدة العملاء وتزويدهم بمجموعة واسعة من البرامج والخدمات المالية المتنوعة.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها «ڤاليو» على مدار سنوات مع مجموعة من كبرى الشركات العاملة في أبرز القطاعات الاقتصادية في السوق المصري. وتأتي أحدث اتفاقيات الشراكة الفريدة من نوعها التي عقدتها «ڤاليو» مع توتال إنرجيز (TotalEnergies) لتقديم حلول دفع وتمويل داخل محطات الخدمة. وعلى صعيد الخدمات التعليمية، وقعت «ڤاليو» اتفاقية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) لتوفير حلول تمويل مرنة وميسرة لسداد المصروفات الدراسية للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعة الأمريكية أو استكمال دراستهم من خلال الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. كما قامت الشركة بتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال التجارة الإلكترونية مع مجموعة من أبرز المنصات في المنطقة، من بينها جوميا ونون وأمازون مصر، وذلك عبر تسهيل حصول العملاء على تجربة تسوق مميزة من خلال المنصات الثلاث. كما وقعت الشركة اتفاقية مع النادي الأهلي لتمويل سداد رسوم العضوية بالنادي. وإلى جانب هذه الاتفاقيات، قامت «ڤاليو» بإطلاق برنامج "معاك" لتمويل الشباب والذي يتيح لطلاب الجامعات ممن تتراوح أعمارهم ما بين 17 و21 عامًا الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه واستخدامها من خلال شبكة «ڤاليو» الواسعة من الشركاء.