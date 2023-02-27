شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة "دور وزارة الشباب والرياضة فى دعم المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال" بحضور وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • د.أشرف صبحى: المرحلة الجامعية من أهم المراحل لبناء الفكر العلمى للطلاب.. ومجال ريادة الأعمال فى مقدمة اهتمامات الوزارة • د. أشرف حيدر يعلن افتتاح "نادى ريادة الأعمال" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. ويؤكد: نحرص على توفير بيئة إيجابية لتبنى الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب • تكريم الفائزين بالمركز الأول فى مسابقة "سعاد كفافى للإبداع" من طلبة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى المجالات الفنية والثقافية والعلمية والمبادرات المجتمعية نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ندوة تحت عنوان "دور وزارة الشباب والرياضة فى دعم المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال"، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الجامعة الدكتور أشرف حيدر، والاعلامي الدكتور محمد الباز الذى قدم الندوة، والنائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتورة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وبرعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وعبر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده في جامعة من أعرق الجامعات الخاصة وصاحبة تاريخ ممتد لأكثر من 25 عاما، تحتوى على مختلف العلوم وتتيح التعليم أمام ابناء مصر والوطن العربى، موجها الشكر لرئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي، وأكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية المرحلة الجامعية لبناء الفكر العلمى للطلاب، واهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة بالجامعات والمعاهد المصرية، مشيراً إلى ربط العلم بتطبيق الفكر على أرض الواقع تماشياً مع الجمهورية الجديدة التى أرساها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى دولة العلم والعمل والحلم والأمل.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مجال ريادة الأعمال يأتى فى مقدمة اهتمامات وزارة الشباب والرياضة سعياً لخلق فرص جديدة لرواد الأعمال الشباب، وتحقيق برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من حيث تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل، مشيراً أن الوزارة قامت بتنفيذ حزمة من البرامح والمشروعات فى هذا الإطار منها "تأهيل خمسة مليون شاب لسوق العمل ، ومبادرة طور وغير ، ومبادرة معسكرات الابتكار ورياة الأعمال، وحاضنات ريادة الأعمال ، وبرنامج مشوراى"، وذلك فى إطار تدريب الشباب وتزويدهم بمهارات الاتصال وتحديد الأهداف والتفكير الابتكارى ومهارات التوظيف، ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، وإقامة المشروعات الصغيرة، مؤكدا على أهمية الوعى بمختلف التحديات وآليات مواجهتها بين أوساط الطلاب، والعمل على بناء الذات، وتنمية المهارات بشكل مستمر، لافتاً إلى توجه الدولة نحو تمكين الشباب فى مختلف المناصب ومشاركتهم فى صنع واتخاذ القرار ، ومواجهة التحديات.

وسرد وزير الشباب عدداً من المشروعات التى نفذتها الوزارة فى سياق دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ومنها "معسكر كن رائد أعمال لتأهيل الشباب لاكتساب المهارات التكنولوجية الأساسية، ومعسكرات الابتكار الدامج للعمل المناخى والإفريقي، ومبادرات ريادة أعمال وابتكارات، ودورات تدريبية وحرفية لتنمية مهارات الشباب ومبادرات تكنولوجية لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل"، كما تم افتتاح أول معمل ابتكار نموذجى لتوفير خدمة المشورة المهنية للشباب لتأهيلهم لإنشاء مشروع صغير وتغيير المفاهيم المتعلقة بثقافة العمل الحر، وذلك بمركز شباب الوايلى ضمن خطة إنشاء ستة معامل للابتكار في مصر لتطوير الابتكار الاجتماعي والمهارات الرقمية وريادة الأعمال بين الشباب.

ورحب د. أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، موضحا أنه تم افتتاح "نادى ريادة الأعمال" داخل الحرم الجامعى فى إطار التعاون المثمر بين الجامعة و"أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا" التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، منوهاً أن تلك الخطوة جاءت بدعم من خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتورة وفاء عبد الرشيد، المدير التنفيذى لمكاتب التايكو ونوادى ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مؤكدا على حرص الجامعة على توفير بيئة إيجابية لتبنى الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب والهيئة المعاونة وشباب أعضاء هيئة التدريس، ودعم المبتكرين والمخترعين منهم لإنشاء وإدارة منشأتهم الصغيرة بنجاح، وتنمية مهارات روّاد الأعمال.

وأوضح رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الهدف من إنشاء "نادى ريادة الأعمال" فى الجامعات هو تدريب وتمكين الشباب وتشجيعهم على ممارسة أعمال ريادية، والانخراط فى المجتمع، وتطوير المهارات اللازمة للنجاح كرواد أعمال، من خلال التواصل مع خبراء ريادة الأعمال لتقديم فرص للتعلم والإبتكار بالشراكة مع الجهات المستفيدة، وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال، وسيتبع ذلك تشجيع الرواد على إنشاء شركات منبثقة وناشئة تساهم فى إقتصاد المعرفة من خلال إستغلال وتثمين وتسويق المعرفة وإستثمار الإبتكارات من المخرجات البحثية وتحويل مخرجات المعرفة إلـى منتجـات تضاف للإقتصاد وتـساهم فـى التنمية الإجتماعية وربط الجامعات بالمجتمع وقطاع الصناعة فعلاً وعملاً، وخفض معدلات البطالة من خلال خلق العديد من فرص العمل، وتقليل الفاتورة الإستيرادية للدولة"، موضحاً أن نوادى ريادة الأعمال تركز على التمويل الأخضر فى دعم المشروعات الناشئة الداعمة للإقتصاد الأخضر والإقتصاد الدائرى من أجل دفع عجلة الإقتصاد القومى بالتزامن مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى هامش الندوة كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، كما تم تكريم أوائل الانشطة في الابداع الثقافي والرياضي والفني وادارة الاعمال في مسابقة الابداع للدكتورة الراحلة سعاد كفافي.