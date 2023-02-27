شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنظم قوافل علاجية للعاملين وأسرهم فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى ممثلى فى شركة الخدمات الطبية، قافلة طبية بالتنسيق مع شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بمحافظة السويس للعاملين بالشركة و أسرهم.

وقالت شركة الخدمات الطبية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن القافلة استقبلت أكثر من 700 حالة مختلفة لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية عليهم مع تقديم وتوفير العلاج المناسب لكل حالة.

وتواجد رئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة مع القافلة للاطمئنان على تقديم كافة الدعم والمساندة للأطباء أو الاطقم الطبية المتواجدة من تمريض وغيره.

وكانت شركة الخدمات الطبية أعلنت عن تنظيم عدد من القوافل الطبية المجانية التي ستجوب قطاعات الشركة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي 2023، ومن المقرر ان تضم القافلة الواحدة تخصصات طبية متعددة ويتم فيها الاستعانة بأطباء ذوى كفاءة عالية وخبرة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم من خلال القوافل الطبية توقيع الكشف الطبى على العاملين بقطاع الكهرباء و أسرهم في الأماكن المحددة طبقاً للجدول و ذلك بمشاركة بعض المستشفيات الكبرى المتعاقد معها من خلال شركة الخدمات الطبية.

وأشارت الشركة إلى أن القافلة الأولى ستكون بمنطقة " الصف" بمحافظة الجيزة يوم الأربعاء 11 يناير المقبل ، ثم فى محافظة الإسكندرية يوم 28 نفس الشهر و فى محافظة المنصورة يوم 8 فبراير و يليها محافظة الإسماعيلية يوم 22 نفس الشهر ، و تجوب الاسكندريه يوم 8 مارس و 12 ابريل فى محافظة أسيوط بنجع حمادى ، و يوم 25 من نفس الشهر بجنوب سيناء و فى محافظة الأقصر يوم 10 مايو و فى بورسعيد يوم 28 .