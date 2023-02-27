شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء القطرى يقيم مأدبة غداء لنظيره المصرى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد -

أقام الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مأدبة غداء تكريما لدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك بالديوان الأميري اليوم.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة اليوم مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة.