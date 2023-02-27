شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: القطاع الزراعى حقق صادرات بقيمة 7.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة أن القطاع الزراعى حقق قيمة صادرات تقدر 7.5 مليار دولار حسب الإحصائية الأخيرة ب400منتج يتم تصديرها لعدد كبير من الدول، فضلا عن 80سوق جديدة تم التوسع فيها وتصدير المنتجات المصرية إليها خلال السنوات الأخيرة وخلال السنوات الثمانية الأخيرة وجهت الحكومة إلى دعم المحاصيل الزراعية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى ووضعها ضمن أولويات مشروعات التنمية نظرا لأنه يساهم بنسبة 15% من قيمة الدخل القومى تقريبا و25%من حجم العماله كما يستحوذ 16%من حجم الصادرات مايعزز الاحتياطى النقدى .