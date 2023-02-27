المفتى يلتقى وزير الشئون الدينية الجزائرى ويبحثان سبل التعاون الإفتائى

القاهرة - سامية سيد - الْتقى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، ظهر اليوم الإثنين، وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائرى الدكتور يوسف بلمهدي، وذلك على هامش زيارته للجزائر ومشاركته فى فعاليات المؤتمر الدولى الذى ينظمه المجلس الإسلامى الأعلى بالجزائر فى مدينة "وهران".

وخلال اللقاء بحث المفتى مع وزير الأوقاف الجزائري، أوجه تعزيز التعاون الإفتائى بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية، حيث أكَّد المفتى حرص دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، على تعزيز التواصل مع المجتمعات المسلمة فى كل أرجاء العالم من أجل الوقوف على الإشكاليات والتحديات التى تواجههم ومحاولة وضع الحلول لها، مشيرًا إلى أن الدار بذلت الكثير من الجهود المتنوعة فى هذا الاتجاه المهم.

وأبدى المفتى استعداد دار الإفتاء الكامل والأمانة العامة لكافة أشكال التعاون وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الشئون الدينية الجزائرية سيكون له دَور كبير فى نفع المسلمين فى مختلف بقاع الأرض.

من جانبه أشار يوسف بلمهدي، وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري، إلى عمق العلاقات بين مصر والجزائر، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تمثِّل مكانة كبيرة فى مصر والعالم.

كما أعرب عن امتنانه بالفكر الوسطى الذى تتبنَّاه الدار ودَورها فى إظهار الوجه السمح للإسلام، وتطلع إلى مزيد من التعاون مع دار الإفتاء المصرية؛ نظرًا لما للدار من خبرة كبيرة وثقل علمى ومصداقية بين المسلمين فى كل أنحاء العالم.