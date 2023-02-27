شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: جار اختبارات تأمين نظام صرف الخبز لغير حاملي البطاقات والان مع تفاصيل الخبر
ويستطيع أي شخص مقيد على بطاقة التموين حذف نفسه دون اشتراط صاحب البطاقة، كما تم إتاحة خدمة إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية " ويشترط دخول صاحب البطاقة التموينية بنفسه على بوابة مصر الرقمية ومن حقه حذف أي شخص مقيد على بطاقته التموينية ، إضافة الى استمرار اتاحة العديد من الخدمات الكترونيا مثل استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف وتفعيل البطاقة والحصول على الرقم السرى كذلك استخراج بطاقة الفصل الاجتماعي، للشخص المقيد على بطاقة تموين الأسرة ومتزوج وليس له بطاقة، حيث يحق له إجراء فصل اجتماعي و استخراج بطاقة تموين جديدة له، وإتاحة خدمة إضافة أفراد على بطاقات التموين أيضا إتاحة خدمة تغيير صرف البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى بالإضافة الى خدمة توصيل البطاقة إلى المنازل.