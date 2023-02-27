شكرا لقرائتكم خبر عن حملات موسعة بشرق مدينة نصر لرفع الإشغالات ورصف الطرق.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفي إطار تكثييف الجهود اليومية المبذولة لرفع كفاءة شبكة الإنارة بشوارع الحي، تم تركيب عدد 15 كشاف ليد بشارع حافظ رمضان بجوار سيتى سنتر، وتركيب عدد 23 كشاف ليد بمشروع 33 عمارة من حسن المأمون، و تركيب 3 كشاف ليد بشارع عمر زعفان، وعمل إصلاح كابلات بشارع عبد السلام الشهاوى، وإصلاح كابلات وتركيب كشاف ليد بشارع ياسين راغب، وإصلاح فازات بكشك الانارة بالسويسرى ب، وإصلاح فازات بكشك الانارة باسكان الجيزه بالحى العاشر.
وفي إطار الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين سكان المنطقه المحيطه بشارع ابراهيم ناجي م 10 تم تبليط الممر المؤدي الي شينزو ابي شارع ابراهيم ناجي لخدمه أهالي المنطقة، وبالتنسيق مع إدارة الطرق تم استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة أرصفة بشوارع تعاونيات الحي الثامن.
كما تم غلق وتشميع مجزر فراخ بالعنوان 8 شارع شوقى عبد ربة مدينة الأمل حاليا (الهجانة ) لادارتة بدون ترخيص.