شكرا لقرائتكم خبر عن سمير طنطاوى: أهم مخرجات مشروع التكيف وثيقة حكومية عن جهود مصر فى تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع تقرير الإبلاغ الوطني الرابع، أن الإبلاغ الوطني هو أحد مشروعات وزارة البيئة ، ومن أهم مخرجاته وثيقة حكومية مصرية تعكس جهود الدولة في مجال التغيرات المناخية، تنقسم لمجموعة من الفصول، وتم عمل خطة مشروع التقرير الحصر لكل عامين ، لاعداد اول مشروعي بيئي ، إضافة إلى تقرير الشفافية الاول طبقا لاتفاق باريس للمناخ، حصر للانبعاثات على المستوى الوطني بمشاركة الجهاز للتعبئة والاحصاء.

وأوضح طنطاوى ، خلال كلمته فى الجلسة الثانية لورشة عمل خطة التكيف ، المنعقدة حاليا بأحد فنادق القاهرة، أنه تم تحديث استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات و تقرير المساهمات الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة، كما تم عمل الاستراتيجية لكي يوجد وثيقة تحدد مسار العمل المناخي في مصر.

من جانبه قال أحمد عبدالحميد، مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف، إن لدينا 26 مليون شخص من القوى العاملة منهم 32٪؜ في القطاع الزراعي، والزراعة تستهلك 85٪؜ من المياه العذبة، منوها أن التاثير المباشر الاقتصادي من التغيرات المناخية يؤثر على الدخل الاقتصادي لمصر، مؤكدا أن هناك زيادة في كمية الأمطار التي تحدث في مصر ولكنها لا تؤثر على إجمالي كمية المناخ داخل مصر، و من أبرز مخاطر التغيرات المناخية هي ارتفاع منسوب البحر وزيادرة درجة الحرارة واللمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف، مما تؤثر على الزراعة والاقتصاد والصحة العامة.

جدير بالذكر أنه تمت ورشة العمل بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والسادة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والسياحة وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي