شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمي: فتح باب تلقي أفكار مبتكرة لمواجهة مشكلة الهدر في المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، أنه سيتم اعتبارًا من اليوم تلقى أفكار ومقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري التابعة لأكاديمية البحث العلمى، لاستقبال حلول تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة للتخلص من ورد النيل لمواجهة مشكلة الهدر في المياه العذبة بسبب ورد النيل، حيث تدعو الأكاديمية المصريين في الداخل والخارج من الأفراد، والعلماء، ورواد الأعمال، والشركات الوطنية للتقدم بأفكار ذات أساس علمي وتكنولوجي سليم قابلة للتطبيق على أساس تنافسي خلال مدة زمنية قصيرة لا تزيد عن شهرين، ولم يتم تطبيقها في مصر حتى الآن، ولم يسبق التقدم بها لأي جهة أخرى، وستوفر الأكاديمية كل الدعم المادي والتقني والتسويق على كافة المستويات الحكومية والخاصة داخلياً وخارجياً في حال التأكد من الجدوى الإقتصادية ومدة التنفيذ ومراجعة حقوق الملكية لجميع الأطراف، وتابع صقر أن الأكاديمية ستمنح جوائز مالية لصاحب/أصحاب الفكرة المبتكرة، بالإضافة إلى شهادة تقدير من الأكاديمية، وتعتبر الجوائز تقدير رمزى من الأكاديمية للباحث أو المبتكر، وفى حالة اجتياز أحد الأفكار المطروحة التقييم الفنى والجدوى الاقتصادية والقدرة على التطبيق ودخول السوق، سوف تقوم الأكاديمية بتوقيع عقد مع صاحب (أصحاب) الفكرة المبتكرة الفائزة في التحدي للبدء في التطبيق والإنتاج التجريبي ثم التسويق.