شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: جارٍ اختيار تحالف لتطوير قطار أبو قير وتحويله إلى مترو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف وزير النقل أن المشروع يسهم فى تنمية الساحل الشمالي للمحافظة وخفض زمن الرحلات للركاب على طول مسار الخط وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع أثناء التشغيل للخط بعد دخوله الخدمة.
تتوسع مصر في إنشاء شبكات المترو في القاهرة الكبرى وقريبا تبدأ في تنفيذ أول خط مترو خارج القاهرة، وهو مترو الإسكندرية، وتمتلك مصر 3 خطوط مترو تعمل الآن يصل طولها 106.8 وعدد محطات 89 محطة وبدأ تشغيل الخط الأول عام 1987، وتخطط مصر لامتلاك 6 خطوط مترو في الفترة القادمة لتصل أطوالها 246 كم متر.
وتخطط مصر لإنشاء خط سادس للمترو وخط مترو بمدينة الإسكندرية، وتستكمل الأن الخط الثالث وتنفذ الخط الرابع، وتخطط أيضا لمد خط المترو الأول واضافة 19 كم له ليصل إلى مدينة شبين القناطر بالقليوبية، كما افتتحت مصر خط القطار الكهربائى الخفيف والذى يعرف بمترو العاصمة.
وتخدم شبكة مترو الأنفاق الحالية حوالى 2 مليون راكب/ اليوم وتصل إلى حوالى 7 مليون راكب / اليوم باستكمال باقى الشبكة المكونة من 5 خطوط بأطوال حوالى 180 كم داخل القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى خط الإسكندرية، كما تحقق شبكة المترو الربط والتكامل بين كافة مكونات شبكة النقل الجماعى بالجر الكهربائى (المونوريل – القطار الكهربائى الخفيف) ، وكذلك وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة.