شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: جارٍ اختيار تحالف لتطوير قطار أبو قير وتحويله إلى مترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه جار اختيار الفائزين من التحالفات المتقدمة لمشروع تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو، لتنفيذ (الأعمال المدنية والأنظمة –توريد الوحدات المتحركة)، مؤكدا على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

وأضاف وزير النقل أن المشروع يسهم فى تنمية الساحل الشمالي للمحافظة وخفض زمن الرحلات للركاب على طول مسار الخط وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع أثناء التشغيل للخط بعد دخوله الخدمة.

وأوضح وزير النقل أن مشروع تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو ، يساهم فى تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 250 مليون يورو، مشيرا الى أن البنك الاوربى يساهم أيضا في مشروعي إعادة تأهيل وتطوير الخطين الاول والثاني للمترو ، لافتا الى الاهمية الكبيرة لاعادة تأهيل الخطين بالتوازي مع انشاء خطوط ومراحل المترو الجديدة لاستمرار تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

تتوسع مصر في إنشاء شبكات المترو في القاهرة الكبرى وقريبا تبدأ في تنفيذ أول خط مترو خارج القاهرة، وهو مترو الإسكندرية، وتمتلك مصر 3 خطوط مترو تعمل الآن يصل طولها 106.8 وعدد محطات 89 محطة وبدأ تشغيل الخط الأول عام 1987، وتخطط مصر لامتلاك 6 خطوط مترو في الفترة القادمة لتصل أطوالها 246 كم متر.

وتخطط مصر لإنشاء خط سادس للمترو وخط مترو بمدينة الإسكندرية، وتستكمل الأن الخط الثالث وتنفذ الخط الرابع، وتخطط أيضا لمد خط المترو الأول واضافة 19 كم له ليصل إلى مدينة شبين القناطر بالقليوبية، كما افتتحت مصر خط القطار الكهربائى الخفيف والذى يعرف بمترو العاصمة.

وتخدم شبكة مترو الأنفاق الحالية حوالى 2 مليون راكب/ اليوم وتصل إلى حوالى 7 مليون راكب / اليوم باستكمال باقى الشبكة المكونة من 5 خطوط بأطوال حوالى 180 كم داخل القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى خط الإسكندرية، كما تحقق شبكة المترو الربط والتكامل بين كافة مكونات شبكة النقل الجماعى بالجر الكهربائى (المونوريل – القطار الكهربائى الخفيف) ، وكذلك وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة.