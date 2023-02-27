شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنشئ أسواقا نموذجية جديدة فى بولاق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الإثنين، الأعمال الإنشائية لأسواق أحمد إبراهيم ورشدي المراغي النموذجية الجاري إنشاؤها بمناطق الملكة وكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور، للوقوف على آليات ونسب تنفيذ الأعمال، في إطار جهود المحافظة لاستبدال الأسواق العشوائية وما تعكسه من مظهر غير لائق بأسواق حضارية منظمة تقدم خدمات أفضل للمواطنين، وتخضع للمتابعة الدورية من أجهزة المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن الأسواق النموذجية الجاري إنشاءها تأتي ضمن خطة جاري تنفيذها للتوسع في إنشاء الأسواق الحضارية والتي تساهم في تحقيق نقلة نوعية وتحسين الرؤية البصرية والحد من وجود الباعة الجائلين بالطرق العامة وتوفير مواقع خدمية لهم لبيع منتجاتهم بشكل حضاري ولائق.

شملت جولة اللواء أحمد راشد تفقد الموقف الإنشائي لسوق أحمد إبراهيم النموذجي والذي سيقام على مساحة 800م2 تقريبا ويضم 11 محلا بمساحات كبيرة إلى جانب دورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج وكافة مستلزمات العمل والتشغيل.

كما تفقد المحافظ الموقف الإنشائي لسوق راشد المراغي بمنطقة كفر طهرمس، والذي سيقام على مساحة 1430م2 ويضم 20 محلا ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج.

وأشار محافظ الجيزة، أنه من المقرر الانتهاء من الأسواق النموذجية الجاري تنفيذها خلال شهرين ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة في تنفيذ عدد من الأسواق النموذجية علي مستوي المحافظة وتطوير الأسواق العشوائية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، خلال جولته بضرورة إدخال المرافق (مياه الشرب والصرف وكهرباء) للمحلات واستغلال المساحات الفضاء الاستغلال الأمثل مع دراسة إمكانية زيادة عدد المحلات لخدمة أكبر عدد من المواطنين مع مراعاة تنفيذ أشتراطات الحماية المدنية لتحقيق عوامل السلامة والأمان وتدعيم مداخل الأسواق ببلاط الإنترلوك.

واطلع محافظ الجيزة خلال الجولة على اللوحات الخاصة بمشروع تطوير الاسواق، وكذا أعمال تنفيذ المحلات والمساحات المقررة بهما.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد لها لتعظيم الاستفادة من السوق والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين المقيمين بالمنطقة.

كما كلف محافظ الجيزة السكرتير العام للمحافظة بتوجيه جميع الأحياء بالعمل علي توفير قطع أراضي تصلح لإقامة أسواق حضارية للقضاء علي ظاهرة الباعة الجائلين وتوفير أماكن بديلة لهم.

وخلال جولته عاين محافظ الجيزة الباكيات والمحال بسوق ال عباس الحضاري بمنطقة كفر طهرمس.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والنائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب، والنائب عمر زايد عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عبد الناصر سعدالله مدير هيئة الأبنية بالجيزة، والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، وعبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.