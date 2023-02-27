شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد الواجب.. وفاة معلم نتيجة أزمة قلبية أثناء اليوم الدراسى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات نقابة المعلمين، تقريرا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، يفيد بوفاة مصطفى أحمد محمود دياب الكردوسى، معلم بمدرسة محمود دياب الثانوية بقرية المدمر، التابعة لإدارة طما التعليمية بسوهاج، نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء أداء رسالته التربوية خلال اليوم الدراسى.

وكلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج واللجنة النقابية التابع لها، بالتوجه إلى المستشفى لإنهاء لمرافقة أسرة المعلم شهيد الواجب خلال هذه الظروف الصعبة.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، الذى توفى أثناء أداء رسالته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكانت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، تلقت تقريرا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج يفيد بوفاة المعلمة منال أحمد، مدرسة لغة عربية بمدرسة السكساكة الابتدائية التابعة لإدارة طما التعليمية، وذلك داخل الفصل أثناء الشرح اليوم، نتيجة أزمة قلبية، وتم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها لكنها فارقت الحياة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عبد الروؤف حمدون رئيس النقابة الفرعية بسوهاج وعلى سليمان رئيس اللجنة النقابية بطما، بالتوجه إلى المستشفى والوقوف بجانب أسرتها فى مصابهم الأليم، وانهاء كافة اجراءات الجنازة.

وتقدم خلف الزناتى، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، التي توفيت أثناء أداء رسالتها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.