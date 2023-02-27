شكرا لقرائتكم خبر عن مركز اللغات بآداب حلوان يعلن عن دورة الصحافة الإلكترونية وتقنيات الإعلام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في دورة الصحافة الإلكترونية وتقنيات الإعلام الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

ومن جانبه قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم مجالات مختلفة تساهم فى تنمية القدرات الذاتية، وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع في الحصول على التعليم بجودة عالية والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل .

حيث أوضحت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية أن هذا يأتى إنطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات متعددة والتى يقدمها المركز، والتي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

فيما أكد الدكتور شادى الكردى مدير المركز أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات خطة التطوير المستمر للوصول لمعايير الجودة العالمية، مبينا أنه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وسوف يتم الاعلان عن بدء الدورة فور اكتمال العدد.