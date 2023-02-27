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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تتابع فتح محاور مرورية جديدة جنوب جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت نائب المحافظ، أعمال الرصف الجارية بشارع ورش العمرة والواقع مابين العزبتين القبلية والبحرية بدءا من كمين 15 مايو حتى أعمال مشروع الصرف الصحي القائم حالياً بالشارع ذاته فى إطار الخطة الاستثمارية بالحى للعام المالى 2022 -2023 حرصا على رفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ علي المشهد الحضارى و الجمالي للشوارع والقضاء علي المظاهر العشوائية.
جاء ذلك استمرارا لرفع كفاءة الطرق المتواجدة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط التنموية والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة بها والعمل علي تلبية مطالب المواطنين والارتقاء بما يأملونه من خدمات ملموسة على أرض الواقع.
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة
جانب من الاعمال
فتح محاور مرورية جديدة جنوب جامعة حلوان
نائب محافظ القاهرة تتابع فتح محاور مرورية جديدة جنوب جامعة حلوان