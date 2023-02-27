شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل رحلة علاج مصرى عائد من موزمبيق استمرت 5 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، رسالة لشاب مصرى من الغربية ، بعد نجاته من الموت ورحلة طويلة من العلاج منذ عودته من موزمبيق، قائلة: ألف حمد الله على سلامتك يا أحمد".

وتحدث وزيرة الهجرة عن حكاية الشاب المصرى ورحلته مع العلاج ، قائلة :"أحمد حسين“شاب من الغربية عمره 28 سنة كان بيشتغل في موزمبيق أصدقائه استغاثوا بوزارة الهجرة علشان نلحقه لان الدكاترة هناك بلغوه أنه بيموت وفاضل له أيام بعد أن خاض 6 عمليات بسبب أثار التيفود وللأسف كلهم فشلوا .

وتابعت : وقتها كلمته قالي ارجوكي الحقيني وقلت له ما تخافش مش هنسيبك وتواصلت مع سفراؤنا في موزمبيق وكينيا وجنوب أفريقيا للبحث عن شركة طيران ينفع تنقله مع حالته الطبية المتأخرة لغاية ما وصلنا للكنيسة في كينيا ومن خلال المستشفي القبطي العالمي هناك قدرت تبعت له اسطوانات أكسجين خاصة ويوصل كينيا يتعالج عندهم لغاية استقرار حالته ،وبعدها مصر للطيران تنقله للقاهرة .

ووزارة الصحة تستقبله وتوفر له علاج متكامل في مستشفي دار الشفاء لمدة 5 شهور كاملة حتى تماسك واستحمل عملية معقدة للغاية في القولون والمعدة والأثني عشر.

وأضافت: ونجح أطباء مصر العظماء اصلاح الجهاز الهضمي ومتابعة من فريق التمريض وكل إدارة المستشفي علي اعلي مستوي.. واليوم زرت أحمد من جديد علشان أطمن عليه ونفرح أنه خرج من الرعاية وحالته بتتحسن والدكاترة طمنونا فاضل العلاج الطبيعي ويقدر يخرج ويمارس حياته بشكل طبيعي.. وربنا كتب له عمر جديد

واستكملت وزيرة الهجرة: القصة مش خيال ووزارات وأجهزة الدولة كلها تعاونت واتحركت علشان حالة مواطن واحد في داخل عمق أفريقيا في مدينة تبعد عن عاصمة موزمبيق 2000 كم.