شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تخطط لإنشاء خط البضائع "بلبيس العاشر من رمضان الروبيكى" بطول 59 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه جارٍ التخطيط لإنشاء خط البضائع "بلبيس / العاشر من رمضان / الروبيكى"، بطول 59 كم، مشيرا إلى أن الخط الجديد سيسهم في تعظيم وتفعيل دور خطوط السكك الحديدية في نقل البضائع وخدمة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان.

وأضاف الوزير أن الخط الجديد سيعمل على ربط ورفع كفاءة نقل البضائع لمنطقة قناة السويس والموانئ الواقعة عليها بالكامل وموانئ دمياط وبورسعيد والمساهمة في نقل العاملين بمحافظات الوجه البحرى " الشرقية – القليوبية – الدقهلية"، الى مصانع العاشر من رمضان.

وتنفذ وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، مشروعات تطوير للنظم والاشارات والخطوط ومن بينها ازدواج عدد من الخطوط لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتقليل زمن التأخيرات وانتظار القطارات للمقابل على بعض الخطوط، حيث من المخطط بدء مشروعات تطوير وازدواج خطوط الشبكة المفردة عالية الكثافة.

وسيتم ازدواج خط طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كم، وخط بشتيل – الإتحاد – القبارى وخط الإتحاد / إيتاي البارود بطول 227 كم، وخط قليوب – شبين القناطر– الزقازيق بطول 65 كم، وخط طنطا – زفتى – الزقازيق بطول 56 كم، كذلك سيتم إزدواج خط قليوب – منوف – طنطا بطول 94 كم .