شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الدولى: تخصيص 7 مليارات دولار قروض × الـ3 سنوات الأخيرة لدعم الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رانيا المشاط، وزيره التعاون الدولي أنه تم تخصيص 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية استحوذ القطاع الخاص على 7 مليارات دولار لدعم القطاع الغذائى من خلال قروض تم توظيفها لتنمية القطاع، وإنه تم عقد اتفاقيات دولية مع المؤسسات الدولية والبنوك الداعمة للتنمية المستدامة للقطاع الزراعي والغذاىي مصر، مشيرة إلى أن قيمة الدعم المخصص من المنح الدولية لدعم الصوامع تجاوز مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، وتم الانتهاء من تجهيز 25 صومعة بهدف توفير السلع الغذائية وجارى التنفيذ عدد من الاتفاقيات دولية بهدف تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الظروف السياسية الدولية التي تواجه معظم الدول.