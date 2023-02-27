شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تحصل على حكم قضائى ينعش خزانة وزارة المالية بمبلغ 29 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت هيئة قضايا الدولة فى الحصول على حكم قضائى باحقية وزارة المالية فى مبلغ ينهاها 29 مليون جنيه والفوائد القانونية بواقع 4%؜ سنويًا ونسبة 4%؜ ضريبة إضافية.

انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد بكر رئيس الهيئة فى الدفاع عن الدولة ومالها الهام أمام جهات القضاء فقد نجحت الهيئة فى الحصول على حكم فى الدعوى رقم 8268 لسنة 75 ق بجلسة 22 أكتوبر 2022 من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لصالح وزارة المالية بإلزام شركة ليزر انترناشيونال بسداد مبلغ 28732776 ثمانية وعشرون مليونًا وسبعمائة واثنين وثلاثين ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون جنيه قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الشركة المدعى عليها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4%؜ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد بالإضافة إلى نسبة 4%؜ الضريبة الإضافية.

ترجع وقائع النزاع إلى إقامة قضايا الدولة الدعوى المشار إليها نيابة عن وزير المالية بصفته بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الشركة وبجلسة 22 أكتوبر 2022 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان تأسيسًا على الأسباب القانونية والواقعية التى أبدتها الهيئة بصحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع.

والهيئة فى سبيلها لاتخاذ إجراءات التنفيذ للمبلغ المحكوم به لصالح الخزانة العامة للدولة، وقد صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها.