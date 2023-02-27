شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: القيادة السياسية وجهت بوضع استراتيجية لتوفير السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأمن الغذائي هو أولوية في أجندة الحكومات، وكذلك كل المؤتمرات الدولية، وأن توجيه القيادة السياسية جاء قبل تلك الأزمات الاقتصادية العالمية، بأهمية وضع استراتيجية لمفهوم توفير السلع الأساسية في مصر، حيث أن من أخطر ما يمكن فى القطاع إتاحة السلع والخدمات، وهذا ليس سهلا، لافتا إلى أن موضوع الصوامع من الاستراتيحيات العامة التى حصلت على اهتمام من القيادة السياسة.

وأضاف الوزيرفى تصريحات صحفية، أنه تم التوسع فى الصوامع المصرية، حيث لدينا اليوم قدرة على تخزين 3.5 مليون طن بالصوامع التي بلغت تكلفة إقامتها 7.4 مليار جنيه، مقارنه بنحو 1.2 مليون طن فى السابق كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لانشاء نحو 600 الف طن زيادة من التخزين بالصوامع فى شرق العوينات، وتوشكى، لافتا إلى أنه لولا السعة التخزينية ما كنا نستطيع مواجهه جائحة كورونا وتداعيات ازمة الحرب الاوكرانية الروسية، حيث كانت اسعار القمح أقل من 300 دولار، ولكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية وصل إلى 520 دولارا.