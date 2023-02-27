أخبار مصر.. الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفيا سبل دعم التعاون

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً مرئياً من "أنور إبراهيم"، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً مرئياً من "أنور إبراهيم"، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين تباحثا حول سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في ضوء ما يجمع بينهما من روابط تاريخية وعلاقات ثنائية متميزة، حيث تم التطرق إلى جهود التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والتعليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، وغيرها من المجالات التي تسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة.

أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن سعادته بزيارته لسوريا، مؤكدا نقله لرسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس السورى للتأكيد على التضامن مع سوريا، والاستعداد لمواصلة دعمها بمواجهة آثار الزلزال، بحسب ما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا". وزير الخارجية من دمشق: نقلت رسالة الرئيس السيسي التضامنية مع سوريا

توجه الرئيس السوري بشار الأسد بالشكر إلى مصر وشعبها العظيم علي استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء، جاء ذلك خلال لقاءه مع وزير الخارجية سامح شكري. شكرى يلتقى الأسد.. والرئيس السورى يشكر مصر على حسن استضافة اللاجئين السوريين

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 17 فبراير حتى 23 فبراير، تم الإفراج عن 136 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 58 مليون دولار. شهدت أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري هبوطا ملحوظا بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1675 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، ويسجل السعر العالمي للذهب مستوى 1819 دولار في التداولات الفورية.



عيار 21 يسجل 1675 جنيها. أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 1675 جنيها. عيار 24 يسجل 1914 جنيها. عيار 18 يسجل 1436 جنيها. عيار 14 يسجل 1120 جنيها. أسعار الذهب اليوم تتراجع فى مصر.. وهبوط قيمة جميع سبائك الذهب بالأسواق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بكتله هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تمدنا بكتل هوائية دافئة نهارا، مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زياده فترات سطوع أشعة الشمس ويساعد على زياده الاحساس بارتفاع درجات الحرارة . الأرصاد: ارتفاع بالحرارة والبلاد تتأثر بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية وزير الزراعة: الإفراج عن 136 ألف طن أعلاف ذرة وفول الصويا بـ58 مليون دولار

أمير قطر يلتقى رئيس الوزراء والوفد المرافق لهاستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوفد المرافق له فى أول أيام زيارته لدولة قطر.