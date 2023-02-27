أخبار مصر.. الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفيا سبل دعم التعاون

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً مرئياً من "أنور إبراهيم"، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان هاتفيا سبل دعم التعاون بين البلدين
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالاً مرئياً من "أنور إبراهيم"، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين تباحثا حول سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في ضوء ما يجمع بينهما من روابط تاريخية وعلاقات ثنائية متميزة، حيث تم التطرق إلى جهود التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والتعليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، وغيرها من المجالات التي تسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة.
أمير قطر يلتقى رئيس الوزراء والوفد المرافق لهاستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوفد المرافق له فى أول أيام زيارته لدولة قطر.
توجه الرئيس السوري بشار الأسد بالشكر إلى مصر وشعبها العظيم علي استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء، جاء ذلك خلال لقاءه مع وزير الخارجية سامح شكري.
شهدت أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري هبوطا ملحوظا بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1675 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، ويسجل السعر العالمي للذهب مستوى 1819 دولار في التداولات الفورية.
عيار 21 يسجل 1675 جنيها.
عيار 24 يسجل 1914 جنيها.
عيار 18 يسجل 1436 جنيها.
عيار 14 يسجل 1120 جنيها.
أكرم القصاص: الرئيس السيسي وجه التحية لأهالى سيناء لدورهم فى دحر الإرهاب
قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير ”الخليج 365”، إن الدولة ضمن خطة التنمية الشاملة في سيناء تنفذ أنشطة متكاملة مثل محطات تحلية المياه ومزارع الاستزراع السمكي ومحطات الطاقة الشمسية، متابعا: "سيناء طول عمرها مجال مهم للأمن القومي وكانت فاضية، ومعظم الخبراء والمفكرين مثل الدكتور جمال حمدان وغيرها تحدثوا عن أن سيناء ممر تنمية كبير وجزء من زراعة القمح على مدي العصور القديمة داخل مصر".
اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.