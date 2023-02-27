شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة السورية تنشر صور استقبال الرئيس الأسد للوزير سامح شكرى فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت رئاسة الجمهورية السورية، الاثنين، صورا تبرر استقبال الرئيس السورى بشار الأسد لوزير الخارجية سامح شكرى فى العاصمة دمشق، حيث ينقل الأخير رسالة دعم وتضامن من الاشقاء السوريين عقب الزلزال المدمر.

وخلال زيارة شكرى إلى دمشق، توجه الرئيس السورى بشار الأسد بالشكر إلى مصر وشعبها العظيم على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء، جاء ذلك خلال لقاءه مع وزير الخارجية سامح شكري.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد فى تدوينة عبر تويتر، أنه عقب لقاءه مع الرئيس السورى بشار الأسد، عقد الوزير سامح شكرى جلسة مباحثات مع نظيره السورى بمقر وزارة الخارجية السورية.

وأكد أبو زيد أن الوزير شكرى نقل رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء فى سوريا جراء الزلزال المدمر.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الزيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجارى، والذى خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين.

ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية فى لقاءاته بكل من سوريا وتركيا، على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين فى المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعبًا، لا يمكن أن تتأخر يومًا عن مؤازرة أشقائها.



مباحثات مصرية سورية في العاصمة دمشق