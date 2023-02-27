شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد 25 ألف طن دواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد 25 ألف طن دواجن، موكدا أن الوزارة ستعمل على زيادة المعروض بمناسبة شهر رمضان والذى تزيد فيه معدلات الاستهلاك.

وأوضح فى تصريحات صحفية أن الاحتياطى الاستراتجى من السلع آمن ويكفى عدة شهور، لافتا إلى أن احتياطى القمح يكفى 4.6 شهرا وسيبدأ موسم توريد القمح المحلى منتصف ابريل المقبل، والذى تستهدف الوزارة توريد نحو 4 ملايين طن، كما أن احتياطى الزيت يكفى نحو 5.1 شهر.

وأضاف الوزير أن احتياطى الأرز يكفى الاستهلاك المصرى حيث يتم مراجعة كافة المضارب العاملة بالأرز حتى لا تكون الأسعار عشوائية، منوها بأنه يتم بيع سعر كيلو الأرز الحر يتراوح من 17 إلى 18 جنيها، وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن ارجع المصيلحى الارتفاع إلى زيادة أسعار الأعلاف عالميا، بالإضافة إلى دخول فصل الشتاء الذى يتزامن مع خروج كثير من صغار المرابين، وذلك لارتفاع التكلفة الأمر الذى أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج بنحو 40% مع ارتفاع معدلات الطلب مما أدى لزيادة الأسعار.

وأضاف أن الوزارة تقوم بالتعاون مع اتحاد منتجى الدواجن لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة مشيرا إلى أن يتم طرح بأسعار تتراوح من 65 إلى 75 جنيها للكيلو.