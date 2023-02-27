شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن عدد الأسئلة وتوزيع درجات امتحان الشهر لمادة العلوم لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول توزيع الأسئلة والدرجات الخاصة بمواد العلوم لامتحان شهرى مارس وأبريل كالتالى:

- الصف الرابع الابتدائي 5 أسئلة اختيار من متعدد بإجمالى 15 درجة.

- الصف الخامس الابتدائى 5 أسئلة مخصص لكل سؤال 3 درجات بإجمالى 15 درجة.

- الصف السادس الابتدائي 4 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال واحد مقالى مخصص لكل سؤال درجتين بإجمالى 10 درجات.

- الصف الأول الإعدادى 4 أسئلة اختيار من متعدد سؤال واحد مقالى لكل جزئية درجتان بواقع 10 درجات.

- الصف الثانى الإعدادى 4 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقالى بواقع 10 درجات.

- الصف الأول الثانوى العام فى مواد الكيمياء والاحياء والفيزياء 3 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقالى فى كل مادة من الثلاثة مواد بواقع 10 درجات لكل مادة.

- الصف الثانى الثانوى 3 أسئلة اختيار من متعدد فى كل مادة وسؤال مقالى لكل جزئية 3 درجات باجمالى 15 درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يعقد اختبار شهر فبراير فى الفترة من 4 وحتى 9 مارس المقبل، كما يعقد شهر مارس فى الفترة من 1 حتى 6 ابريل المقبل، على أن يعقد الاختبار داخل كل مدرسة بمعرفة المعلم وتحت إشراف موجه المادة، وزمن الاختبار جزء من حصة العلوم بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية أما بالنسبة للمرحلة الثانوية يتم إجراء اختبار مادة الأحياء فى جزء من حصة الاحياء واختبار الفيزياء فى جزء من حصة الفيزياء واختبار الكيمياء فى جزء من حصة الكيمياء، ويعقد الاختبار على ما تم تدريبية بالنسبة لشهر فبراير حتى 2 مارس وبالنسبة لاختبار شهر مارس على ما تم تدريسها من ما تم تدريبية عق اختبار شهر فبراير وحتى الخميس 30 مارس 2023.

وأشارت الوزارة إلى الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى لا يمتحن فيها الطالب نهائيا ويراعى تخفيف المستوى المعرفى من طلاب الدمج ونوع الأسئلة اختيار من متعدد على أن تطبع الاختبارات على الكمبيوتر وتطبع ويراعى نظام الاختبارات والمراقبة.